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NBA／布朗尼大學初登場上演「追魂鍋」 詹皇現場見證：重要里程碑

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯(右)親自到現場觀看兒子布朗尼的大學初登場。 美聯社
詹姆斯(右)親自到現場觀看兒子布朗尼的大學初登場。 美聯社

NBA超級球星詹姆斯19歲的兒子布朗尼（Bronny James），在訓練時發生心臟驟停不到5個月的時間後，今天完成他大學籃球生涯的處女秀。

布朗尼在今天比賽的上半場替補出賽，他知名的父親詹姆斯（LeBron James）坐在場邊並用手機捕捉兒子的一舉一動。布朗尼所屬的南加州大學（University of Southern California）在延長賽後，以79比84不敵長灘州立大學（Long Beach State）。

此役布朗尼打了16分鐘，拿下4分、3籃板、2助攻、2抄截、1阻攻。

布朗尼11月獲得醫療許可，能夠重新開始從事籃球活動，他不久後就恢復與南加州大學的隊友一起練球。

布朗尼高中時極受推崇，並因其父而受到密切關注，他5月時選擇為南加大效力。

但在7月的一次訓練中，布朗尼昏倒並住院3天，家人8月時透露，他被診斷出患有先天性心臟病，並因此接受治療。

洛杉磯市中心的球場蓋倫中心（Galen Center）擠滿了人，詹姆斯在女兒祖莉（Zhuri）和在塞拉峽谷（Sierra Canyon）高中打球的兒子布萊斯（Bryce）陪同下，一起走到場邊座位。

上半場剩下12分58秒時，布朗尼在全場起立鼓掌的情況下上陣。他在上半場唯一的一次出手機會沒有命中，但他也以一記「追魂鍋」讓全場「嗨」了起來，而那令人想起他爸爸詹姆斯的動作。

布朗尼在下半場砍進一記三分球，那是他大學生涯首度得分，這讓包括詹姆斯在內的球迷再次興奮地站了起來。

詹姆斯7日表示，他的兒子重返球場意味著「一切以及更多的事」。

詹姆斯說：「我迫不及待想看他和隊友一起跑出去，只要他參加比賽，無論何時，對我們的家庭來說，都將是個重要的時刻。」

「這對我們的家庭來說，無疑是個重要的里程碑，也是他往職業籃球生涯邁進的另一步。」

與詹姆斯一起為邁阿密熱火奪得兩座總冠軍的韋德（Dwyane Wade），在社群媒體媒體平台X上標記了這個重要的一刻。

韋德發文說：「看到布朗尼走上球場讓我起了雞皮疙瘩。」

鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也簡短發了「布朗尼歡迎回來」的文。

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