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NBA／獨行俠傷球星 厄文右腳挫傷歸期未定

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）上周出戰拓荒者隊時傷到右腳，壞消息是歸期未定，好消息是根據獨行俠發布的公告，厄文經MRI檢查後只有右腳跟挫傷，沒有更嚴重的傷情，厄文也已返回達拉斯接受治療。

厄文上周末碰拓荒者，第二節切入遭封阻後重心不穩倒地，還沒起身就被從空中摔下的隊友鮑威爾（Dwight Powell）壓到右腳，當下就面露不適。

隔天厄文有在社群上表示，經過一天感覺好上許多，ˊ這也是自己的願望，相信一切會安好。

根據獨行俠的公告，厄文已經回到達拉斯治療，目前歸期未定，且不會隨隊到曼非斯。獨行俠明天客場迎戰灰熊隊後將回到主場，打完湖人隊和灰狼隊再開啟客場之旅，分別對上拓荒者隊和衛冕軍金塊隊。

厄文本季場均有23分、5.2助攻和3.9抄截，如今進入傷兵名單，何時歸隊打上問號。根據美國運動教練史托斯（Jeff Stotts）說法，厄文是骨挫傷，癒合需要比軟組織受傷需要更長時間，加上厄文整季都有右腳酸痛狀況，可能更多休息時間來恢復。

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