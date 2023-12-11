NBA／湖人奪季中賽首冠 詹皇封MVP

NBA史上第一度季中錦標賽的冠軍戰昨天登場，湖人隊在禁區大將戴維斯狂轟41分外帶20籃板，以及「小皇帝」詹姆斯24分、11籃板聯手下，以123：109力退東區代表溜馬隊，每名球員進帳50萬美元冠軍獎金，詹姆斯更帶回MVP，個人榮耀再添一筆。

月底將滿39歲的詹姆斯，本季已是生涯第21個NBA賽季。他曾4度獲得年度MVP，還拿過4座總冠軍賽MVP和3座明星賽MVP，首度率隊參加季中錦標賽就再摘下特別個人獎，他強調榮耀是全隊一起締造，但也開心寫下另項新頁。

「紀錄會被打破，但有一件事情永遠不會被打破，就是成為第一人。」季中錦標賽淘汰賽3戰平均拿下28.3分的詹姆斯提到，湖人是第一次季中錦標賽冠軍，沒有隊伍可以超越，「很開心能締造歷史，能和一群傑出、有趣、投入、有競爭力的夥伴完成，感覺很棒。」

湖人和塞爾蒂克隊同樣握有NBA最多的17座總冠軍，如今再奪首創的季中錦標賽金盃，儘管冠軍賽成績不列入聯盟本季數據，無損戴維斯41分、20籃板、5助攻、4阻攻的主宰表現。湖人教頭漢姆形容，戴維斯和詹姆斯就像賞給溜馬的兩記重拳，在需要的時刻將球隊帶到另個層級。

第四節一度連拿10分的戴維斯，讀秒階段被換下場時得到拉斯維加斯觀眾熱烈歡呼，生涯第5度演出「40、20」的他說：「我就是盡我所能去贏下比賽，我的隊友讓我處於成功的絕佳位置。奪下季中錦標賽，這對我很特別，但我們6月也想贏下同樣勝利（總冠軍）。」