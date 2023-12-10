NBA／威廉森遭質疑過胖懶得跑動 前輩巴克利重砲抨擊

鵜鶘狀元威廉森（Zion Williamson）一直以來都被質疑體重過重，連帶也大幅影響他的出勤狀況和實際表現。隨著他在季中錦標賽關鍵4強戰的低迷演出，這個問題又進一步被放大。

名人堂前輩也是知名球評的巴克利（Charles Barkley）就直言威廉森在球場上懶得跑動，也不夠積極去捍衛籃板，將天賦兌現成為更好的球員。

「他已經不是小孩子了，」巴克利以自身為例說道，「當年摩西馬龍（Moses Malone）說我又胖又懶的時候，我還只是一個新秀菜鳥。但威廉森已經在聯盟打了好幾年了。」

「鵜鶘陣中的英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）都比他更加出色，但威廉森可是選秀狀元，他應該要成為球隊裡面最好的那個人，但顯然他還差得很遠。」

巴克利先前就曾勸誡威廉森必須好好減肥，嚴格控制體態，如今他也舊話重提，認為以威廉森的條件，實在不該打得如此散漫，甚至一場比賽籃板都抓不到10個。

「我的祖母以前比賽都會打電話給我，如果我搶不到兩位數的籃板球，她就會殺了我。」巴克利說，「一個這麼有天分的球員，每場籃板不應該低於10個。他應該要有場均11、12個籃板的表現，但問題是他根本都沒在跑動。」

巴克利也指出，鵜鶘讓威廉森打控球前鋒的角色或許該負起一些責任，「他要成為進攻的終結者，而非是發動進攻的人。」

威廉森本季場均籃板僅5.6，生涯最低表現，每場傳出4.8次助攻則是生涯最高，開季至今他只有兩場比賽搶下10個籃板。