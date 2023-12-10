聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／威廉森遭質疑過胖懶得跑動 前輩巴克利重砲抨擊
鵜鶘狀元威廉森（Zion Williamson）一直以來都被質疑體重過重，連帶也大幅影響他的出勤狀況和實際表現。隨著他在季中錦標賽關鍵4強戰的低迷演出，這個問題又進一步被放大。
名人堂前輩也是知名球評的巴克利（Charles Barkley）就直言威廉森在球場上懶得跑動，也不夠積極去捍衛籃板，將天賦兌現成為更好的球員。
「他已經不是小孩子了，」巴克利以自身為例說道，「當年摩西馬龍（Moses Malone）說我又胖又懶的時候，我還只是一個新秀菜鳥。但威廉森已經在聯盟打了好幾年了。」
「鵜鶘陣中的英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）都比他更加出色，但威廉森可是選秀狀元，他應該要成為球隊裡面最好的那個人，但顯然他還差得很遠。」
巴克利先前就曾勸誡威廉森必須好好減肥，嚴格控制體態，如今他也舊話重提，認為以威廉森的條件，實在不該打得如此散漫，甚至一場比賽籃板都抓不到10個。
「我的祖母以前比賽都會打電話給我，如果我搶不到兩位數的籃板球，她就會殺了我。」巴克利說，「一個這麼有天分的球員，每場籃板不應該低於10個。他應該要有場均11、12個籃板的表現，但問題是他根本都沒在跑動。」
巴克利也指出，鵜鶘讓威廉森打控球前鋒的角色或許該負起一些責任，「他要成為進攻的終結者，而非是發動進攻的人。」
威廉森本季場均籃板僅5.6，生涯最低表現，每場傳出4.8次助攻則是生涯最高，開季至今他只有兩場比賽搶下10個籃板。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言