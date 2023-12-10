NBA／50萬獎金低薪球員大進補 何時能領錢？詹姆斯妙回

季前大力補強的洛杉磯湖人，歷經球季初期的傷病麻煩和起伏震盪後，季中錦標賽期間逐漸展現強大戰力，更在38歲老將詹姆斯（LeBron James）強勢帶領之下一路過關斬將，以7連勝完美姿態，勇奪聯盟首屆季中錦標賽的冠軍。

詹姆斯在這7場比賽中，場均攻下26.8分8.2助攻7.5籃板，三分球命中率高達63%，以極為驚人的統治力和攻守效率，毫無疑問贏得季中錦標賽MVP。從休息室內興奮狂噴香檳的場景，更能看出詹姆斯對於這項榮譽有多麼看重。

Do your dance, LeBron 👑🕺



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「重點不是拿下MVP，而是我們一同齊心贏得冠軍。我們都知道紀錄總有會被打破的一天，但當你成為某件事的先驅者，這是無法被取代的。我們現在成為史上第一支贏得季中錦標賽冠軍的球隊，這是沒有人可以超越的。」詹姆斯說。

根據聯盟頒發的規則，季中錦標賽的冠軍隊成員每人可以拿到50萬美元，即使是雙向球員也可以拿到25萬美元，對於湖人陣中薪資較低的球員來說，簡直是天外飛來的「年中獎金」。

After a 4-0 finish to Group Play, the Lakers stayed hot to become the first-ever NBA In-Season Tournament Champions 🏆



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湖人隊內的底薪球員分別是伍德（Christian Wood）、海斯（Jaxson Hayes）、瑞迪許（Cam Reddish）、克里斯提（Max Christie1）、路易斯（Maxwell Lewis）等5人，雙向合約則是卡斯爾頓（Colin Castleton）、佛吉（Alex Fudge）、霍奇（D'Moi Hodge）。

里夫斯（Austin Reaves）說：「任何時候，當你能夠成為第一個贏得冠軍或成就某些事情的人，這很酷。這筆獎金無疑是一個很好的額外獎勵，但無論何時，我們在球場上都是作為一個團隊去競爭，我們都想贏。」

The first-ever NBA In-Season Tournament MVP 🏆



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詹姆斯在賽後頒獎時還打趣地表示：「當我下場時，隊友們問我的第一個問題就是，『所以，我們什麼時候可以拿到錢啊？』我就回說，『我哪知道啊！』」這番話也引發現場大笑。

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