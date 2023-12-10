NBA／戴維斯創30年來神獸數據 詹皇盛讚統治力：宛如歐尼爾

NBA季中錦標賽冠軍戰湖人球星戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板、5助攻、4阻攻的神獸數據，率隊擊退溜馬。儘管這場冠軍戰不列入例行賽統計，但美媒統計戴維斯是聯盟30年來首度達成此紀錄的球員。

現年30歲的戴維斯過去一直受質疑的莫過於他容易受傷的「玻璃體質」，過去3個賽季最多單季打了56場、平均僅44場，儘管如此，洛杉磯湖人仍舊和他簽下大約直到2028年。

今年例行賽戴維斯努力保持健康，加上球隊補強後讓他在防守上多了許多幫手，不用疲於奔命，至今湖人23場例行賽戴維斯打了22場，僅有1場因為鼠蹊部緊繃而預防性休兵。

今天的季中錦標賽冠軍戰，戴維斯下定決心強攻禁區，全場24次出手、命中16球，其中22次都在禁區裡投籃，帶給印第安納溜馬很大麻煩，包括先發中鋒特納（Myles Turner）6犯離場、替補中鋒傑克森（Isaiah Jackson）也吞下3次犯規。

詹姆斯（LeBron James）賽後也稱讚最佳拍檔，認為戴維斯今天打得就像過去湖人隊的歐尼爾（Shaquille O'Neal）一樣，「戴維斯打出了統治級的表現，但我一點都不會覺得訝異。」

戴維斯在季中錦標賽的7場比賽中，平均繳出23.3分、14.6籃板、2.9次阻攻，投籃命中率高達52.5%。

戴維斯賽後接受訪問時說，拿到歷史上第一座季中錦標賽冠軍感覺很好，全隊正朝著正確的方向走，「但我們都知道這不是真正的冠軍，還要繼續保持專注和堅持。」