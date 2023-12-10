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NBA／季中錦標賽首冠+首MVP 詹皇：當歷史首人意義非凡

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯率湖人拿下首屆季中錦標賽冠軍，為自己輝煌生涯成就再添一筆。 美聯社
詹姆斯率湖人拿下首屆季中錦標賽冠軍，為自己輝煌生涯成就再添一筆。 美聯社

湖人隊今天在季中錦標賽冠軍戰徹底撕裂溜馬隊禁區，以123：109拿下勝利，成功登基首屆季中錦標賽冠軍，雖然冠軍戰戴維斯（Anthony Davis）轟下「40+20+5」超狂數據，但最終MVP頒給了錦標賽7戰穩定全能的詹姆斯（LeBron James），詹皇受訪時稱賽史首冠、首MVP具無可取代的指標意義。

在25張MVP選票中，詹姆斯拿下了17張、戴維斯5張，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則拿下3張。

詹姆斯在季中錦標賽場均貢獻26.4分、7.9籃板、7.6助攻，命中率達到5成6，三分命中率更來到6成，拿下MVP實至名歸，今天則是21投10中，摘下24分11籃板，和好搭檔戴維斯攜手打爆溜馬禁區，兩隊禁區得分差是懸殊的86：44。

詹姆斯賽後表示，第一次總是有歷史指標意義，「我認為和MVP無關，而是我們齊心拿下勝利，這是第一次的季中錦標賽......未來紀錄可能被打破，但唯一無法打破的紀錄是由誰首次創下，首屆季中錦標賽冠軍屬於洛杉磯湖人，這將永遠、永遠不會被超越。」

詹姆斯說：「客觀來說，目前還在12月，但我們絕對喜歡球隊的現況，大家都對自己身處的角色感到舒服。」

詹姆斯在錦標賽的全力模式被球迷戲稱為「錢」力詹，雖然跟詹皇的薪資相比並不多，但50萬獎金對全隊上下包含雙向球員、教練團、工作人員來說，仍十分優渥。

詹皇在賽後也打趣表示：「我下場時大家問我的第一個問題是『我們什麼時候可以拿到錢？』但我也不知道呀！」戴維斯也開心表示：「聖誕節快要到來，所以會有一份大禮給我的家庭。」

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