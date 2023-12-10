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NBA／湖人三叉戟刺穿溜馬 戴維斯：奪冠關鍵就是強攻禁區

中央社／ 台北10日電
湖人展現強大戰力勇奪季中錦標賽冠軍。 截自官網
湖人展現強大戰力勇奪季中錦標賽冠軍。 截自官網

NBA首度舉辦的季中錦標賽今天在拉斯維加斯進行冠軍戰，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板帶領下，以123比109擊敗溜馬，拿下史上首座季中錦標賽總冠軍，教練、球員各可實拿50萬美元獎金。詹姆斯（LeBron James）拿下24分11籃板4助攻，里夫斯（Austin Reaves）雖然生病仍賣力轟下28分3助攻。

史上首度舉辦的季中錦標賽，經過將近1個月賽程後，洛杉磯湖人今天在拉斯維加斯和印第安納溜馬上演一場「矛盾大戰」的冠軍戰。

賽前溜馬本季例行賽平均攻下128分、季中錦標賽平均攻下132分，都是全聯盟排名第1，不過今天面對湖人的防守壓制下，單場僅拿到109分，遠低於平均水準。

開賽之初溜馬曾以5比2短暫領先，但隨後湖人連得7分後就再也沒有落後過，半場結束以65比60領先溜馬。

易籃後溜馬的命中率依舊沒有起色，在禁區打不過湖人的情況下，拿手的三分球同樣找不到準星，讓湖人始終保持著8到10分的領先優勢；終場前7分05秒，溜馬雖一度追到96比100的4分差距，但湖人接著回敬一波15比3的攻勢，提前宣告比賽結束。

溜馬本季例行賽三分球團隊命中率38.1%，全聯盟排名第6，但今天全場41投僅10中，命中率僅24%。

溜馬全隊攻擊中樞哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受到湖人瑞迪許（Cam Reddish）、范德比爾特（JarredVanderbilt）輪流看管下大為失常，雖仍繳出20分、11助攻，但發生3次失誤，且哈利伯頓在場上的正負值是全隊最糟的-19，意思是他留在場上對球隊就是傷害。

湖人全場三分球雖僅出手13次、命中2球，但禁區得分碾壓溜馬，徹底執行賽前強攻內線的打法。湖人球星戴維斯賽後接受訪問時說，感謝隊友一起帶來的防守能量，「進攻端我們就是攻打籃框、強打禁區，然後拿到這個史上首座冠軍。」

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