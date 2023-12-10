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NBA／不是戴維斯！詹姆斯奪季中錦標賽MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯獲季中錦標賽MVP。路透
詹姆斯獲季中錦標賽MVP。路透

湖人隊今天在雙球星戴維斯（Anthony Davis）41分、20籃板「雙20」和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）24分、11籃板聯手下，以123：109力退溜馬隊，勇奪史上第一次的季中錦標賽冠軍，即將過39歲生日的詹姆斯除50萬美金獎金，還獲得MVP，為生涯再寫榮耀紀錄。

詹姆斯今天「雙10」成績雖不如戴維斯亮眼，但他8強賽碰太陽隊拿下31分、11助攻，4強賽遇鵜鶘隊更是出賽23分鐘就轟下30分、8助攻，是湖人打進季中錦標賽冠軍戰頭號功臣。

今天湖人外線手感不佳，全隊13投僅2中，但詹姆斯和戴維斯肆虐禁區，仍助球隊收下金盃，詹姆斯也獲得MVP殊榮。

詹姆斯生涯拿過4次NBA總冠軍賽MVP和4座年度MVP，也拿過3座明星賽MVP，今天再進帳特別個人獎，詹姆斯提到，畢竟是史上第一次的季中錦標賽，感覺非常棒。

「小皇帝」也提到隊上許多年輕球員表現，自己任務就是率領湖人奪下好成績。他也大讚湖人禁區大將戴維斯更打出主宰內容，就像當年的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

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