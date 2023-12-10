快訊

NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

協和號客機復飛有譜？ 機迷想見重返藍天先養好身體

柯文哲為何恐淪雙棄保結局？ 過往總統選戰數字可借鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴維斯全面碾壓溜馬禁區，幫助湖人勇奪季中錦標賽冠軍。 路透社
戴維斯全面碾壓溜馬禁區，幫助湖人勇奪季中錦標賽冠軍。 路透社

NBA史上第一次的季中錦標賽冠軍賽今天登場，西區代表湖人隊儘管外線手感冰冷，在戴維斯（Anthony Davis）41分、20籃板「雙20」和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）24分、11籃板聯手下，以123：109力退溜馬隊，每位球員都可笑納50萬美金（約新台幣1572萬元）冠軍獎金。

率溜馬一路闖進冠軍賽的球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天遭嚴加看守，上半場4投2中僅拿7分，最終繳出20分、11助攻，板凳出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也贊助20分，但錯過金盃，每位球員仍有20萬美金（約新台幣628萬元）獎金。

湖人上半場三分球出手全落空，但首節仍握有34：29領先，半場仍握有65：60優勢；第三節湖人3度將領先擴大到11分，但溜馬靠哈利伯頓領軍縮小差距，湖人雖有普林斯（Taurean Prince）節末投進湖人全場第一球外線，但馬瑟倫飆進壓哨三分球，讓溜馬以82：90咬住比數。

第四節9分20秒，詹姆斯搶籃板後落地跌倒，第一時間抱著左膝、面露不適，但仍留在場上，接續也切入取分，但哈利伯頓回敬外線助溜馬將差距縮小到94：98，透納（Myles Turner）飆進外線後分差再縮小到3分，不過瑞迪許（Cam Reddish）適合回敬三分彈，帶回湖人一波7：0攻勢，詹姆斯和戴維斯再聯手搶分，助「紫金軍團」守護著領先優勢，最終就以123：109奪下第一座季中錦標賽金盃。

戴維斯今天24投16中，繳出41分、20籃板、5助攻、4阻攻，生涯第5度「40、20」，比賽還沒結束就開心和有「雙10」演出的詹姆斯慶祝。

延伸閱讀

NBA／全力詹飆31分、里夫斯關鍵三分 湖人射落太陽晉4強

NBA／360度轉身上籃引爆全場 詹姆斯：很高興能把球放進

NBA／戴維斯爆發技壓森根 湖人怒送火箭客場8連敗

NBA／湖人傷兵滿營戰力難延續 詹姆斯樂觀等待全員合體

相關新聞

NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

NBA史上第一次的季中錦標賽冠軍賽今天登場，西區代表湖人隊儘管外線手感冰冷，在戴維斯（Anthony Davis）41分...

NBA／無愧「第四節先生」！福克斯單節狂轟23分擊落太陽

在杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）缺陣的情況下，布克（Devin Booker）挺身扛著太陽一度看見贏球希望，然而國王的「第四節先生」福克斯（De'Aaron Fo

NBA／唐西奇32分10助攻率隊連勝 厄文腿壓傷提前退場

在唐西奇（Luka Doncic）全場32分10助攻6籃板的發揮之下，獨行俠在客場以125比112擊敗拓荒者，取得2連勝，排名挺進到西區第3。 不過贏球之餘，主力後衛厄文（Kyrie Irvin

NBA／安比德登上MVP榜首位 貝佛利讚：最有統治力球員之一

前一場對巫師狂50分的安比德（Joel Embiid），今天面對沒有楊恩（Trae Young）坐鎮的老鷹，再度展現禁區威力，24投12中包括15罰13中，飆進38分14籃板3助攻4阻攻，帶領76人以

NBA／29次失誤寫難堪紀錄 柯爾：一直失誤和犯規是贏不了球

柯瑞（Stephen Curry）面對雷霆砍進6顆三分球，獨拿34分，成為本季首位三分球破100顆的球員，然而還是無法挽回勇士又一次兩位數領先分差慘遭逆轉的苦果。 勇士全場發生多達29次失誤，這

NBA／關鍵犯規讓霍姆葛倫追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

勇士今天作客雷霆主場，在第四節最後19秒一度靠著柯瑞（Stephen Curry）的三分球超前比分，不過接下來格林（Dr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。