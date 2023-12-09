NBA／無愧「第四節先生」！福克斯單節狂轟23分擊落太陽

在杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）缺陣的情況下，布克（Devin Booker）挺身扛著太陽一度看見贏球希望，然而國王的「第四節先生」福克斯（De'Aaron Fox）再度站出來，他在第四節獨拿全場34分之中的23分，隻手擋下對手反撲，帶領球隊以114比106拿下勝利。

根據統計，福克斯本季第四節場均得分高達10.9分，而且三分命中率達到41.9% ，罰球命中率80.4%，真實命中率60.6%，展現十足的抗壓能力。「事情就是這麼簡單，我就是努力保持侵略性。」福克斯說。

另一方面，布克得到28分7籃板7助攻，然而太陽在7連勝之後，近期再度遭遇亂流，5場比賽吞下4敗，這其中傷兵固然是關鍵因素之一。

「我不太擔心球隊會持續吞敗。看看我們的替補席，看到比爾和杜蘭特就坐在那裡，他門兩人已經接近復出了。」布克說。