NBA／唐西奇32分10助攻率隊連勝 厄文腿壓傷提前退場

在唐西奇（Luka Doncic）全場32分10助攻6籃板的發揮之下，獨行俠在客場以125比112擊敗拓荒者，取得2連勝，排名挺進到西區第3。

不過贏球之餘，主力後衛厄文（Kyrie Irving）卻在比賽中倒地不慎被隊友鮑威爾（Dwight Powell）壓傷腿部，被迫提前退場接受檢查。厄文此戰只打了13分鐘，得到11分2籃板2助攻。

總教練基德（Jason Kidd）透露厄文會在明天做進一步的檢查；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）則表示，當所有人回到休息室時，厄文還迎接了他們。「他看起來狀態不錯，希望這個傷不會讓他休太久。」