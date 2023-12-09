NBA／唐西奇32分10助攻率隊連勝 厄文腿壓傷提前退場
在唐西奇（Luka Doncic）全場32分10助攻6籃板的發揮之下，獨行俠在客場以125比112擊敗拓荒者，取得2連勝，排名挺進到西區第3。
不過贏球之餘，主力後衛厄文（Kyrie Irving）卻在比賽中倒地不慎被隊友鮑威爾（Dwight Powell）壓傷腿部，被迫提前退場接受檢查。厄文此戰只打了13分鐘，得到11分2籃板2助攻。
總教練基德（Jason Kidd）透露厄文會在明天做進一步的檢查；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）則表示，當所有人回到休息室時，厄文還迎接了他們。「他看起來狀態不錯，希望這個傷不會讓他休太久。」
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言