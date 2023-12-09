NBA／安比德登上MVP榜首位 貝佛利讚：最有統治力球員之一

前一場對巫師狂50分的安比德（Joel Embiid），今天面對沒有楊恩（Trae Young）坐鎮的老鷹，再度展現禁區威力，24投12中包括15罰13中，飆進38分14籃板3助攻4阻攻，帶領76人以125比114獲勝。

這是安比德本季第11次至少拿到30分10籃板，超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和唐西奇（Luka Doncic），獨居聯盟第一；挾著這股飆分氣勢，安比德在最新一期的MVP排行榜中擠下約柯奇（Nikola Jokic），重新登上王座。

「我曾經和很多優秀球員搭檔過，像是雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華（Anthony Edwards）等，但直到和安比德合作。他為比賽帶來很多不同層面的影響，展現十足威力。即便他沒有投進球，他依然知道如何站上罰球線。他可能是我搭配過最具統治力的球員之一。」貝佛利（Patrick Beverley）說。

另一方面，馬克西（Tyrese Maxey）在第四節最後時刻獨拿7分帶動球隊一波13比0攻勢，直接買單；整場比賽他打了近39分鐘，攻下30分7助攻，這是他本季第7次突破30分，已經追平上季的次數。

Joel Embiid dropped a dominant 38 PTS and 14 REB in the Sixers W at home 💪



He also tied Charles Barkley for most 30/10 games in franchise history, with 128 👀 pic.twitter.com/XZoi8Os2bq — NBA (@NBA) 2023年12月9日

「他真的很棒，」安比德談到馬克西的表現，「我一直提醒他要保持侵略性。然後他就站上罰球線並且把握住空檔機會。」