NBA／安比德登上MVP榜首位 貝佛利讚：最有統治力球員之一
前一場對巫師狂50分的安比德（Joel Embiid），今天面對沒有楊恩（Trae Young）坐鎮的老鷹，再度展現禁區威力，24投12中包括15罰13中，飆進38分14籃板3助攻4阻攻，帶領76人以125比114獲勝。
這是安比德本季第11次至少拿到30分10籃板，超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和唐西奇（Luka Doncic），獨居聯盟第一；挾著這股飆分氣勢，安比德在最新一期的MVP排行榜中擠下約柯奇（Nikola Jokic），重新登上王座。
「我曾經和很多優秀球員搭檔過，像是雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華（Anthony Edwards）等，但直到和安比德合作。他為比賽帶來很多不同層面的影響，展現十足威力。即便他沒有投進球，他依然知道如何站上罰球線。他可能是我搭配過最具統治力的球員之一。」貝佛利（Patrick Beverley）說。
另一方面，馬克西（Tyrese Maxey）在第四節最後時刻獨拿7分帶動球隊一波13比0攻勢，直接買單；整場比賽他打了近39分鐘，攻下30分7助攻，這是他本季第7次突破30分，已經追平上季的次數。
「他真的很棒，」安比德談到馬克西的表現，「我一直提醒他要保持侵略性。然後他就站上罰球線並且把握住空檔機會。」
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言