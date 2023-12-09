NBA／29次失誤寫難堪紀錄 柯爾：一直失誤和犯規是贏不了球

柯瑞（Stephen Curry）面對雷霆砍進6顆三分球，獨拿34分，成為本季首位三分球破100顆的球員，然而還是無法挽回勇士又一次兩位數領先分差慘遭逆轉的苦果。

勇士全場發生多達29次失誤，這是球隊自2002年以來最差表現，也是柯爾（Steve Kerr）執教之後的單場最多失誤紀錄。勇士本季對雷霆吞下1勝3敗的成績，最近兩場都是最後讀秒時刻領先情況下被對手追平，進而延長賽輸球。

「我們足夠優秀去贏得總冠軍，我一直相信這點。但如果我們老是發生失誤，把球權交給對方，然後一直犯規，那麼我們肯定無法贏球。失誤和犯規，這是我們每場比賽都重複的問題，我們可以贏下冠軍，我深信這一點，但必須先解決這兩個問題。」柯爾說。

對於勇士開季至今僅拿下10勝12敗，柯爾也坦言球隊的狀態確實不如預期。

「包括之前對戰國王、快艇以及今天面對雷霆，輸贏取決於我們自己，一年半前我們看著這支隊伍奪冠，但現在我們卻不像是一支冠軍球隊，我們必須解決問題。」