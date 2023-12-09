NBA／關鍵犯規讓霍姆葛倫追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯
勇士今天作客雷霆主場，在第四節最後19秒一度靠著柯瑞（Stephen Curry）的三分球超前比分，不過接下來格林（Draymond Green）卻發生致命犯規將雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）送上罰球線，導致勇士被追平，甚至在延長賽落敗，賽後格林也承認自己搞砸了比賽，並犯了年輕球員才會犯的錯。
本季狀態不佳的勇士今天與雷霆展開激戰，雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）攜手攻下87分下，最終在延長賽以2分差距險勝勇士。
對於在第四節最後7.1秒因為格林犯規獲得3罰機會且全數命中，雷霆霍姆葛倫在談到背負著極大壓力站上罰球線時說：「當時我必須確保我的手是乾的，然後像是每天訓練那樣去進行罰球，我總是做好準備，並專注眼前。」
至於犯下致命犯規的格林則說：「是我搞砸了一切，這是一個年輕球員才會犯的錯，而不是一個已經打12年的老將該出現的失誤。」
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