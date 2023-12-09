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NBA／溫班亞瑪創最年輕得分籃板雙20紀錄 馬刺仍吞16連敗
馬刺天才新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天對公牛比賽中豪取21分20籃板4阻攻4助攻，以19歲又336天的年齡成為NBA史上最年輕完成至少20分20籃板的球員。
原先紀錄是由「人間兇器」歐尼爾（Shaquille O'Neal）所保持，他在1992年11月12日對華盛頓子彈（巫師前身）一戰拿下31分21籃板，當時大歐是20歲又251天。
此外，溫班亞瑪在生涯前20場比賽累積至少350分50助攻50阻攻25抄截，成為聯盟史上首位達此數據成就的球員。
儘管溫班亞瑪完成生涯首場「20-20」的特殊成績，然而馬刺又一次在比賽中先盛後衰，整個下半場被公牛轟出69比49的攻勢，最終以112比121吞下16連敗，追平隊史最長連敗紀錄。
根據統計，馬刺本季在一度取得至少10分領先的比賽中，戰績是1勝9敗。
在拉文（Zach LaVine）缺席的情況下，公牛達成本季最長的4連勝表現。此役陣中共4人破20分，懷特（Coby White）拿下全隊最高24分，德羅展（DeMar DeRozan）面對前東家獲得20分10助攻6籃板3抄截，佛西維奇（Nikola Vucevic）21分16籃板，威廉斯（Patrick Williams）20分。
替補的克雷格（Torrey Craig）也轟進了16分8籃板，他和懷特聯手砍進10顆三分球，可說是重創馬刺防線。
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