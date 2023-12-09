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NBA／波爾辛吉斯歸隊拿21分 綠衫軍退尼克主場10連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波爾辛吉斯(右)回歸就助綠衫軍拿下主場10連勝。 美聯社
波爾辛吉斯(右)回歸就助綠衫軍拿下主場10連勝。 美聯社

在因左小腿拉傷缺席4場賽事後，塞爾蒂克前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在今天與尼克之戰歸隊並拿下21分，搭配上後衛懷特（Derrick White）拿下個人賽季新高的30分，最終塞爾蒂克也以133：123擊退尼克，收下主場10連勝。

儘管在日前不敵溜馬無緣季中錦標賽4強，但本季主場還不曾吞過敗仗的塞爾蒂克今天回到主場出戰，並且迎回因傷缺陣4場比賽波爾辛吉斯，而本場比賽塞爾蒂克也火力全開，先發五虎得分都來到雙位數，其中以懷特攻下30分創賽季新高。

傷癒歸隊的波爾辛吉斯，今天也展現進攻端的高效率，全場出手13次命中7球、拿下21分，而泰托姆（Jayson Tatum）也有25分6籃板5助攻，至於布朗（Jaylen Brown）雖然也有17分進帳，但在第四節時卻因連續吞下技術犯規遭到驅逐出場。

談到布朗在第四節遭到驅逐，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「關於他的第一次技術犯規，裁判說因為他對我說『別如此軟弱的吹哨』，至於之後的狀況則是有點複雜，很多人在大聲說話，所以我沒有聽到布朗第2次技術犯規的原因。」

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