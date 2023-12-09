NBA／霍姆葛倫關鍵3罰續命 雷霆又一次延長賽險勝勇士

彷彿前一次交手的翻版，霍姆葛倫（Chet Holmgren）又在比賽剩下7.7秒扛住壓力3罰全中，死裡逃生硬是將比賽逼進延長；而後亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續發揮，加上多特（Luguentz Dort）的適時一擊，雷霆全隊年輕能量全開，在延長賽壓制老邁的勇士，最終在主場以138比136驚險過關。

雷霆在延長賽一開始就取得10分領先，但隨後勇士靠著庫明加（Jonathan Kuminga）獨拿6分，加上柯瑞（Stephen Curry）也補上5分，一度追到2分差；然而多特在剩下10.2秒接獲霍姆葛倫的傳球命中關鍵球，雙方差距來到4分，勇士又一次飲恨。

Chet Holmgren ties it. Nails. 3 straight free throws. Timeout Golden State. pic.twitter.com/GSwhYw7rim — Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) 2023年12月9日

先前對戰拿下40分的亞歷山大，此役又得到38分5籃板5助攻5抄截，威廉斯（Jalen Williams）28分5籃板3抄截，霍姆葛倫21分7籃板3阻攻，多特16分；雷霆全場抄了勇士17球，製造對手多達28次失誤，單是藉由失誤就拿到了35分，成了勇士持續面臨苦戰的關鍵。

上半場曾領先兩位數分差的勇士再一次無力守成，第三節被雷霆殺出33比22的攻勢，反而面臨追分難題，即便第四節靠著「浪花兄弟」合拿17分，在最後時刻取得領先，仍舊無法笑到最後。

Luguentz Dort with a HUGE bucket to make it a 4-point game 😳pic.twitter.com/zlWm4QvAbW — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月9日

勇士再次和2連勝擦肩而過，前一次球隊連勝已經要追溯到11月4日了。此外，勇士本季和雷霆交手4次，除了首場2分險勝之外之後3戰全部吞敗，天賦和年齡的劣勢可說是一再被放大。

第四節最後一擊失手的柯瑞，此役拿下34分6籃板3助攻，湯普森（Klay Thompson）22分，格林（Draymond Green）12分13助攻5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）12分，庫明加替補上場貢獻24分12籃板，薩里奇（Dario Saric）11分12籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分6籃板4助攻。