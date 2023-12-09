快訊

文言文黨國遺毒？當年余英時等憂修課綱淪意識形態工具

美麗島民調／談違建哽咽無效？ 賴蕭配4成支持曇花一現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／霍姆葛倫關鍵3罰續命 雷霆又一次延長賽險勝勇士

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大又飆出38分，率領雷霆延長賽力退勇士。 美聯社
亞歷山大又飆出38分，率領雷霆延長賽力退勇士。 美聯社

彷彿前一次交手的翻版，霍姆葛倫（Chet Holmgren）又在比賽剩下7.7秒扛住壓力3罰全中，死裡逃生硬是將比賽逼進延長；而後亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續發揮，加上多特（Luguentz Dort）的適時一擊，雷霆全隊年輕能量全開，在延長賽壓制老邁的勇士，最終在主場以138比136驚險過關。

雷霆在延長賽一開始就取得10分領先，但隨後勇士靠著庫明加（Jonathan Kuminga）獨拿6分，加上柯瑞（Stephen Curry）也補上5分，一度追到2分差；然而多特在剩下10.2秒接獲霍姆葛倫的傳球命中關鍵球，雙方差距來到4分，勇士又一次飲恨。

先前對戰拿下40分的亞歷山大，此役又得到38分5籃板5助攻5抄截，威廉斯（Jalen Williams）28分5籃板3抄截，霍姆葛倫21分7籃板3阻攻，多特16分；雷霆全場抄了勇士17球，製造對手多達28次失誤，單是藉由失誤就拿到了35分，成了勇士持續面臨苦戰的關鍵。

上半場曾領先兩位數分差的勇士再一次無力守成，第三節被雷霆殺出33比22的攻勢，反而面臨追分難題，即便第四節靠著「浪花兄弟」合拿17分，在最後時刻取得領先，仍舊無法笑到最後。

勇士再次和2連勝擦肩而過，前一次球隊連勝已經要追溯到11月4日了。此外，勇士本季和雷霆交手4次，除了首場2分險勝之外之後3戰全部吞敗，天賦和年齡的劣勢可說是一再被放大。

第四節最後一擊失手的柯瑞，此役拿下34分6籃板3助攻，湯普森（Klay Thompson）22分，格林（Draymond Green）12分13助攻5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）12分，庫明加替補上場貢獻24分12籃板，薩里奇（Dario Saric）11分12籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分6籃板4助攻。

相關新聞

NBA／霍姆葛倫關鍵3罰續命 雷霆又一次延長賽險勝勇士

彷彿前一次交手的翻版，霍姆葛倫（Chet Holmgren）又在比賽剩下7.7秒扛住壓力3罰全中，死裡逃生硬是將比賽逼進延長；而後亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續發揮，加

NBA／將與偶像詹姆斯爭冠 哈利伯頓：就像故事來到結局

NBA史上首度舉行的季中錦標賽冠軍賽將在明天點燃戰火，由溜馬出戰湖人，對於將與被自己視為偶像、大16歲的詹姆斯（LeBr...

NBA／哈利伯頓傳球不是為了助攻 里夫斯：他希望你成功

湖人將在明天的季中錦標賽冠軍賽與溜馬爭奪冠軍，對於這個暑假還一同披上美國隊戰袍的哈利伯頓（Tyrese Haliburt...

NBA／波爾辛吉斯歸隊拿21分 綠衫軍退尼克主場10連勝

在因左小腿拉傷缺席4場賽事後，塞爾蒂克前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在今天與尼克之戰歸隊並拿下2...

NBA／愛德華傷退無礙 灰狼雙塔坐鎮擊潰灰熊收6連勝

前一場才傷癒回歸的愛德華（Anthony Edwards），今天作客曼菲斯僅打了不到4分鐘就因右臀傷勢被迫提前退場，之後未再回歸。不過灰狼靠著雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（

NBA／活塞吞19連敗勝率跌破1成 逼近隊史最長連敗紀錄

開季至今僅拿下2勝的活塞，今天作客魔術主場表現持續探底，在團隊僅有3人得分上雙下，最終以91：123不敵多點開花的魔術，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。