NBA／讚哈利伯頓場上視野難以置信 湖人主帥：溜馬的寶石

首屆NBA季中錦標賽將在台灣時間10日上午登場，印第安納溜馬將與洛杉磯湖人爭冠，溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示，能夠在決賽與偶像詹姆斯（LeBron James）相遇，是件很有趣的事情，就像是童話故事的結局。

過去3季無緣季後賽的溜馬，這次季中錦標賽一連擊敗克里夫蘭騎士、費城76人、塞爾蒂克、密爾瓦基公鹿等球隊，而這4隊正是上季NBA東區季後賽前4種子，而溜馬能夠躋身決賽行列，23歲哈利伯頓功不可沒。

哈利伯頓本季場均26.9分、4.2籃板、12.1助攻都優於生涯平均，根據NBA統計，哈利伯頓本季已經有3場比賽至少25分15助攻0失誤的表現，在1977-78年開始統計失誤數據以來，過去未曾有球員辦到。

季中錦標賽冠軍賽將在明天上午登場，冠軍隊球員每人可獲得50萬美元（約新台幣1580萬元）、亞軍每名球員也能進帳20萬美元（約新台幣630萬元）。

美國媒體ESPN報導，哈利伯頓將率領溜馬在冠軍賽對決由38歲詹姆斯領軍的湖人，而哈利伯頓將詹姆斯視為偶像，他說：「和很多2000年後出生的年輕人一樣，詹姆斯是我小時候最喜歡的球員，而在我參加選秀會之前，我跟隨詹姆斯的腳步，先成為騎士隊球迷，接著是熱火隊球迷，然後再次成為騎士隊球迷，最後是湖人隊球迷。」

「能夠在決賽與詹姆斯對決，有點像是童話故事（結局），將會很有趣。」哈利伯頓說：「能與當年的偶像詹姆斯同場競技，正是NBA最棒的一部分。」

湖人教頭漢姆（Darvin Ham）也對哈利伯頓讚譽有加，他說：「哈利伯頓運動能力很強，又有身高，而且視野讓人難以置信。他在球場上能做的事，包括安排隊友、避開防守者、在攻守轉換中加快節奏，他一直處於進攻模式，我認為溜馬擁有1顆寶石。」

今年夏天的世界盃，哈利伯頓與湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）都入選美國隊，里夫斯表示：「與哈利伯頓當隊友，他的打球節奏和無私態度，讓一切變得更輕鬆，還會不斷灌輸你信心。當他傳球給你的時候，並不僅僅只是想要獲得助攻，而是真的希望你能成功。」