NBA／愛德華傷退無礙 灰狼雙塔坐鎮擊潰灰熊收6連勝

前一場才傷癒回歸的愛德華（Anthony Edwards），今天作客曼菲斯僅打了不到4分鐘就因右臀傷勢被迫提前退場，之後未再回歸。不過灰狼靠著雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）的強勢發揮，加上全員火力全開，仍是以127比103痛宰灰熊，收下近期的6連勝。

狀態出色的唐斯拿下24分7籃板5助攻，戈貝爾16分20籃板6阻攻，連兩場破20個籃板；老將康利（Mike Conley）得到19分7助攻，布朗（Troy Brown Jr.）20分4籃板4助攻，米爾頓（Shake Milton）17分。

灰狼上半場僅領先灰熊5分，不過第三節唐斯和布朗聯手攻下21分，帶動球隊單節殺出38比24的攻勢，一口氣領先達23分，奠定贏球基礎。

灰熊陣中以傑克森（Jaren Jackson Jr.）的21分為最高，前一場狂轟49分的貝恩（Desmond Bane），面對強悍的灰狼防守，此役13投6中只拿到16分。