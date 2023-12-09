NBA／愛德華傷退無礙 灰狼雙塔坐鎮擊潰灰熊收6連勝
前一場才傷癒回歸的愛德華（Anthony Edwards），今天作客曼菲斯僅打了不到4分鐘就因右臀傷勢被迫提前退場，之後未再回歸。不過灰狼靠著雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）的強勢發揮，加上全員火力全開，仍是以127比103痛宰灰熊，收下近期的6連勝。
狀態出色的唐斯拿下24分7籃板5助攻，戈貝爾16分20籃板6阻攻，連兩場破20個籃板；老將康利（Mike Conley）得到19分7助攻，布朗（Troy Brown Jr.）20分4籃板4助攻，米爾頓（Shake Milton）17分。
灰狼上半場僅領先灰熊5分，不過第三節唐斯和布朗聯手攻下21分，帶動球隊單節殺出38比24的攻勢，一口氣領先達23分，奠定贏球基礎。
灰熊陣中以傑克森（Jaren Jackson Jr.）的21分為最高，前一場狂轟49分的貝恩（Desmond Bane），面對強悍的灰狼防守，此役13投6中只拿到16分。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言