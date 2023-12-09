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NBA／活塞吞19連敗勝率跌破1成 逼近隊史最長連敗紀錄
開季至今僅拿下2勝的活塞，今天作客魔術主場表現持續探底，在團隊僅有3人得分上雙下，最終以91：123不敵多點開花的魔術，苦吞19連敗，距離聯盟史上最長的26連敗愈來愈近，開季至今2勝20敗，勝率也正式跌破1成。
過去4個賽季僅有1季勝場超過20勝的活塞，本季開季狀況持續低迷，在日前苦吞16連敗後已經改寫隊史單季最長連敗紀錄，且持續朝著隊史跨季最長的21連敗，和聯盟史上單季最長的26連敗紀錄持續邁進。
在今天作客魔術主場的比賽中，上半場活塞在攻守兩端就面臨了魔術的嚴苛考驗，一度落入18分落後劣勢，第三節更是被魔術打出35：24的單節攻勢，第四節尚未開打幾乎就已經宣告敗仗，最終活塞也以32分差距苦吞19連敗，繼續改寫隊史單季連敗紀錄。
在今天輸球後，活塞目前開季前22場比賽打出難堪的2勝20敗，勝率跌破1成，而在NBA史上，目前仍未有球隊在單季82場賽事打完後，勝率不足一成。
反觀魔術在日前苦吞2連敗後，今天由雙前鋒班切羅（Paolo Banchero）、F．華格納（Franz Wagner）分別攻下24分4籃板與27分3助攻表現最佳，近12場比賽拿下10勝。
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