NBA／哈利伯頓傳球不是為了助攻 里夫斯：他希望你成功

湖人將在明天的季中錦標賽冠軍賽與溜馬爭奪冠軍，對於這個暑假還一同披上美國隊戰袍的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），將成為湖人最大爭冠難題，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也透露對於哈利伯頓的欣賞，並認為他的傳球不是為了賺取助攻，而是希望讓接到球的人成功。

湖人昨天在季中錦標賽4強賽以44分差距大勝鵜鶘後，明天將與溜馬爭奪史上首座季中錦標賽冠軍金盃，而兩隊球隊一哥詹姆斯（LeBron James）與哈利伯頓的跨世代對決，更是成為這次冠軍賽的一大焦點。

其中湖人總教練漢姆（Darvin Ham）就直言，哈利伯頓就像是溜馬的一顆珍貴寶石，「他的運動能力很強，加上他的身高與視野這是很令人難以置信的，他在籃球方面可以做到的事情，包括安排隊友、避開防守者、在攻守轉換間的加快節奏方式等等，你可以說他一直都處在進攻模式中，我認為他們擁有一顆亮眼的寶石。」

至於哈利伯頓的世界盃隊友里夫斯也強調，與他並肩作戰會讓比賽變得更加輕鬆，「他的節奏和無私，讓他在多數時刻都能做出正確的判斷，而且能不斷為你灌輸信心。當他把球傳給空檔的你時，他總是希望你能夠投籃，這不是為了要賺取助攻，而是他希望你能夠成功。」