NBA／季中錦標賽 湖人、溜馬明爭冠

NBA季中錦標賽4強賽昨登場，湖人隊與鵜鶘隊之戰前三節打完就取得39分領先，最終以133：89輕取鵜鶘晉級冠軍賽，將與爆冷擊敗公鹿隊的溜馬隊，在明天爭奪首屆季中錦標賽冠軍。

近期狀態止跌回升的湖人，昨火力全開，尤其是詹姆斯僅出賽23分鐘就拿下30分、8助攻、5籃板且全場0失誤，三分球與罰球命中率都是百分百，最終湖人也以44分差距取勝，創下隊史近12年來最大勝分差。

對於有機會在退役前為生涯再添一項新里程碑，詹姆斯表示，「現在才12月，我不會為了這件事感到瘋狂，但我認為季中錦標賽確實效果很棒，我們現在依舊想要贏球，不斷地取得進步。」

鵜鶘雖然輸球，但闖進4強仍讓他們每人將獲得10萬美元獎金，總教練格林也認為，鵜鶘的年輕陣容確實與湖人有著經驗上的差距。

而昨天在4強賽繳出亮眼表現的還包括溜馬哈利伯頓，他在比賽中拿下27分、15助攻、7籃板且同樣0失誤，這也是他本季第三度單場25分、15助攻且0失誤，創下失誤列入紀錄以來首位達成此成就的球員，也幫助溜馬以128：119擊敗公鹿。

哈利伯頓昨天在第四節最後49.1秒投進決定勝負的三分球後，一度做出公鹿後衛里拉德的招牌「看表」動作，他說：「我只是一時興起，並想拍著胸膛說『這就是我的，也是我們球隊的時刻。』我們正確的方式在打球，並將震驚全世界。」