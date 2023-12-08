NBA／公鹿輸球出現內鬨？板凳悍將在休息室挑戰質疑主帥

公鹿在今天季中錦標賽最後階段擋不住哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的進攻，最終以119比128落敗，無緣挺進冠軍戰。賽後還爆出替補悍將波提斯（Bobby Portis）不滿球隊表現，在休息室挑戰質疑總教練格里芬（Adrian Griffin）。

消息指出，在比賽結束後，格里分一進入休息室就開始強調籃板球的重要性，但波提斯卻直接插話打斷，向主帥強調了比賽後段的組織進攻有多重要，並且表達出他的憂慮。

擁有9年資歷的波提斯解釋說，這是一條雙向的道路，在球隊關鍵時刻須要有更好的指揮調度，然後由球員去執行。格里芬則是對這些批判表達歡迎，同時他也坦言自己在戰術安排上可以做得更好，更具侵略性。

在這場比賽中，公鹿替補球員一共只拿到13分，反觀溜馬卻是豪取43分，就連安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽後都直言：「溜馬打得很努力，比我們更努力，我必須稱讚他們的表現。我認為他們的替補打得特別好，這給了我們沉重的打擊，我們的替補這場比賽打得不好，而我們每個人也都需要變得更好。」

公鹿雖然無法問鼎首屆季中錦標賽冠軍，但例行賽他們仍維持15勝7敗的表現，東區僅次於塞爾蒂克。在球隊面臨教練團和核心主力大變動的時刻，如何融合並找出最好的贏球方程式，包括球員和教練在內都還在努力中。