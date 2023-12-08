NBA／為哈利伯頓尋覓強力幫手 傳溜馬積極追求席亞康、阿努諾比
哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在季中錦標賽兩場淘汰戰的瘋狂表現，更在關鍵時刻屢屢展現大心臟，進一步確立他未來問鼎聯盟頂級球星的地位，更讓尋覓救世主多年的溜馬找到了足以扛重任的年輕戰將。
有了如此耀眼的核心，如何進一步圍繞了哈利伯頓打造極具競爭力的鋼鐵陣容，就成了溜馬接下來的重要課題。事實上，哈利伯頓也是想讓聯盟其他球星知道，自己是渴望和他們在溜馬一同並肩作戰。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，溜馬過去一年不斷努力追求暴龍兩大前鋒席亞康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）。
席亞康將在明年夏天成為完全自由球員，阿努諾比則是擁有球員選項，一般預估他肯定會提前跳出合約投入自由市場。加上暴龍方面也表達了這兩人不是球隊非賣品，更增添了未來交易可能性。
不過對本季全聯盟團隊薪資最低的溜馬來說，直接尋求交易兩人還是乾脆等明年夏天再來追逐，是眼前可以考慮的不同選項。
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