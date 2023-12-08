NBA／大兒子布朗尼下週一有望NCAA初登場 詹姆斯將出席見證

先前在訓練中因不明原因心臟驟停倒地的詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），歷經100多天的休養恢復後，如今已經被醫生獲准可以回到球場。

今天布朗尼參與了南加大的球隊訓練，這是他歸隊之後首次完整出席球隊的所有訓練；媒體透露，他計畫在台灣時間12月11日上演他在NCAA的初登場。由於當天湖人並沒有比賽，詹姆斯將會前往觀看兒子的重要比賽。

Bronny James is back on the floor with USC; dunking and shooting pregame. He’s on track to make his debut soon after being medically cleared to play. pic.twitter.com/xLmS4QIr65 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) 2023年12月3日

詹姆斯之前曾說，如果兒子的第一場比賽和湖人比賽撞期，他肯定會請假，畢竟家人是遠高於一切。倘若布朗尼沒有在12月11日出賽，下一個出賽日將會落在12月18日對奧本大學的比賽，剛好那一天湖人也沒有比賽要打。

從記者所錄的影片來看，布朗尼在訓練過程中十分積極地進行防守練習，還進行了一些投籃訓練。他的手臂上依然戴著心率監測的臂帶。

#USC Basketball practice is underway with Bronny James being a full participant for the first time this season @SportingTrib #FightOn #BronnyJames pic.twitter.com/XoVIFoVMYR — Fredo Cervantes (@FredoCervantes) 2023年12月7日

南加大主帥安菲爾德（Andy Enfield）談到布朗尼的訓練狀況，他表示：「今天是他全面訓練的第一天，他看起來不錯，不過他仍須要盡快恢復比賽狀態。」

另外報導指出，布朗尼的南加大6號戰袍已經正式開賣，一共有白色和紅色兩款，定價是90美元。