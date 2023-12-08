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NBA／鵜鶘慘輸44分無緣爭冠 威廉森扛責：我太過悠閒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
威廉森(左)認為自己今天打得太消極。 路透
威廉森(左)認為自己今天打得太消極。 路透

鵜鶘隊今天在季中錦標賽以44分差距不敵湖人隊，無緣搶下冠軍賽門票，對於在球隊的關鍵戰役未能有好的表現，今天攻下13分已經是球隊次高的威廉森（Zion Williamson）也一肩將責任扛起，強調自己打得太過悠閒，必須拿出更好表現才行。

鵜鶘今年在傷兵陸續歸隊後，季中錦標賽爆冷闖進到4強賽，不過面對近況同樣火熱的湖人，卻在前三節打完就已經落後對手39分，讓比賽勝負提前底定，最終鵜鶘也無緣取得爭奪冠軍的門票。

鵜鶘今天以替補上陣的墨菲（Trey Murphy III）拿下14分最高，先發球員中僅有威廉森與拿下10分的英格倫（Brandon Ingram）得分上雙，前幾戰凶猛的攻守表現不復見。

對於無法帶領球隊闖進到冠軍賽，威廉森說：「我必須做得更好，必須打得更有侵略性，我必須做更多事情來讓我的球隊繼續前進，今天晚上我打得太悠閒了，在防守端我必須付出更多，但我今天沒有做到這一點。」

鵜鶘總教練格林（Willie Green）也以「令人失望的一夜」來形容今天球隊表現，「我對於我們面對湖人展現的競爭精神感到失望，你必須給予對手的表現肯定，他們整場比賽幾乎都占據統治位置。」

格林也另外提到兩隊在大比賽經驗上的差距，「他們知道如何在大舞台上面對這種重要比賽，對我們很多人來說，這可能是他們大學以後第一次碰上淘汰賽，所以我們還在汲取經驗，但我們會成長，特別是對於威廉森來說，這是我們的重要時刻，我們確實沒有跟上對手強度。」

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