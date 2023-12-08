NBA／出賽23分鐘內砍30分 38歲詹皇狂洗多項驚人紀錄
生涯第21個賽季、即將滿39歲的詹姆斯（LeBron James），在今天季中錦標賽四強戰面對鵜鶘打出近乎完美的驚人表現，上場不到23分鐘就攻下30分8助攻5籃板，沒有出現任何失誤，而且三分球和罰球都是百分之百命中率，帶領湖人以44分之差狂勝對手。
數據顯示，詹姆斯這場比賽的真實命中率高達96.6%，這是他生涯拿到30分比賽中最高效率的一次；2013年他曾以94.7%的真實命中率獲得30分，2016年曾有過93.4%真實命中率拿34分。
這也是詹姆斯生涯首度在上場不到25分鐘情況下獲得至少30分，還是湖人最史最快拿到30分的球員，只花了開賽後22分鐘又32秒。之前楊恩（Nick Young）曾在2014年4月8日對火箭的比賽中，上場22分56秒拿到32分。
詹姆斯生涯累積7次在上場29分鐘以內（含29分鐘）得到30分，還是史上第一位在不到23分鐘就得到至少30分5籃板5助攻的球員。此外，詹姆斯生涯累積9次單場至少30分8助攻且0失誤表現，高居史上最多。
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