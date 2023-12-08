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NBA／破紀錄數據碾壓鵜鶘 詹姆斯：為了50萬美元獎金

中央社／ 台北8日電
詹姆斯上場不到23分鐘就豪取30分，面對鵜鶘防線如入無人之境。 美聯社
詹姆斯上場不到23分鐘就豪取30分，面對鵜鶘防線如入無人之境。 美聯社

NBA季中錦標賽4強賽湖人對鵜鶘，「紫金大軍」靠著詹姆斯（LeBron James）只打3節就繳出30分、8助攻，加上團隊三分球命中率高達48.6%，終場就以133比89痛宰鵜鶘晉級冠軍戰，對手將是溜馬。

首度舉辦的NBA季中錦標賽，將於10日繼續在拉斯維加斯，由洛杉磯湖人對上印第安那溜馬進行冠軍戰，奪冠的球隊每人可拿到50萬美元（約新台幣156萬元）、亞軍每人也可收下20萬美元。

這場4強賽鵜鶘首節還以30比29領先湖人，但第2節詹姆斯包辦湖人前11分，包括連續3記三分球，其中2個已經是三分線外2大步的距離。

在詹姆斯帶動下，湖人半場結束反以67比54超前領先，第3節湖人遍地開花單節轟下43分，反觀鵜鶘在湖人嚴防下僅17分進帳，雙方3節打完就早早分出勝負。

在湖人隊史上，前一次贏對手超過40分，已經是2011年1月11日時對克里夫蘭騎士。今年底就要滿39歲的詹姆斯，更是NBA史上首名僅打了23分鐘就拿下至少30分、5籃板、5助攻的球員。

賽後轉播單位問到詹姆斯「現在才12月，這麼認真好嗎？」年薪超過4700萬美元的詹姆斯搞笑說：「沒有那50萬我是不會這樣做的。」

湖人團隊命中率高達54.7%，除了詹姆斯以外，中鋒戴維斯（Anthony Davis）也挹注16分、15籃板、5助攻、2抄截、2阻攻，板凳出發的里夫斯（Austin Reaves）也拿下17分。

反觀紐奧良鵜鶘在湖人「側翼海」的防守下，命中率都不佳，三大得分主力威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）、麥凱倫（CJ McCollum）合計僅拿下31分。

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