NBA／右腳傷持續缺3至4週 拉文盼未來留守公牛

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拉文因傷持續缺陣。 路透社
拉文因傷持續缺陣。 路透社

先前已經缺席3場比賽的拉文（Zach LaVine），傳出右腳傷勢仍會發炎，預計還要缺席3到4週的時間，差不多要到1月中才會回歸。不過氣氛微妙的是，公牛在這3場比賽中均拿下勝利。

頻頻出現在交易流言的拉文，缺賽期間還是逃不過這些傳聞，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）即透露，在拉文1月中準備復出之際，湖人的羅素（D'Angelo Russell）和八村壘（Rui Hachimura）也到了交易解禁期限，情勢會如何發展引人好奇。

查拉尼亞提到，除了湖人之外，76人也是拉文潛在的新東家，而公牛方面對於交易拉文同樣抱持開放態度。

對於這些紛擾，拉文直言自己的受傷和交易流言無關，一旦傷癒回歸，他將會盡全力幫助公牛拿下勝利。

「對於每個了解我的人來說，我都會努力克服一切，這次受傷與場外的任何事情都無關，那些事情依然只流於猜測。當我穿上那件球衣時，我都會全心全意地為芝加哥效力，等到復出的時候，我會繼續做到這一點。」

談到公牛在他缺席情況下本季首度完成3連勝，拉文則認為自己的受傷和交易流言無關，只要他能傷癒回歸，就會繼續幫助球隊贏得比賽。

「我們已經連贏3場比賽，我對此感到高興。我也希望能在回到場上幫助我的隊友，我每天都在訓練，試著回到場上幫助每個人。只要我還在這裡，我仍然會支持公牛，熱愛芝加哥，為隊友和球迷竭盡全力。這一點永遠不會改變。」拉文說。

拉文在2023-24賽季年薪為4010萬美元，未來3年還有1.38億美元的天價合約，這也大大加強交易的困難度。

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