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NBA／當總冠軍賽搶七打！詹姆斯完美演出率湖人痛宰鵜鶘44分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯在季中錦標賽四強戰宛如天神降臨，隻手摧毀鵜鶘。 美聯社
詹姆斯在季中錦標賽四強戰宛如天神降臨，隻手摧毀鵜鶘。 美聯社

季中錦標賽湖人與鵜鶘之戰，原本被看好是勢均力敵的對抗，卻在38歲詹姆斯（LeBron James）宛如天神般演出之下，成了完全一面倒的「屠殺之旅」。

詹姆斯信手拈來隨心所欲，單是在上半場就9投7中拿下21分，真實命中率達到可怕的97.6%；根據統計，這是他生涯第60次半場至少拿到20分且命中率高於75%，聯盟史上最多。

特別是在第二節一開始，詹姆斯上場就在短短61秒內連續轟進3顆大號三分球，讓場邊隊友看得興奮抱頭完全不可置信。在詹姆斯的帶領下，湖人上半場打完取得67比54的領先優勢。

而鵜鶘的惡夢還沒有結束。詹姆斯的發揮完全點燃了湖人的攻守威能，紫金軍團在第三節打出瘋狂的43比17攻勢，直接把鵜鶘打趴在地上，三節結束雙方差距已經是不可思議的41分，等同於提前宣告比賽落幕。

詹姆斯只上場不到23分鐘，12投4中包含三分球4投全中、8罰全中，輕鬆攻下30分8助攻5籃板，湖人以133：89大勝44分。

看著詹姆斯勇冠三軍的神勇表現，洛杉磯媒體還特別發文讚賞：「詹姆斯顯然是把這場比賽當成總冠軍賽搶七大戰在打。」

知名球評史密斯（Kenny Smith）也半開玩笑地評論道：「任何和冠軍有關的東西，詹姆斯都希望自己的名字能和它們連結在一起。所以就算是一場高中錦標賽、兵乓球錦標賽、季中錦標賽，他都希望可以奪冠。」

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