快訊

中職／大王降臨！王柏融確定加盟台鋼雄鷹 13日開記者會

北一女師批108課綱刪古文 網點名「出師表一定要留」原因曝

侯康爭取年輕票 青年首購屋1500萬可全額貸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／「這是我們的時間」 溜馬哈利伯頓：我們要震驚世界

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利柏頓率領溜馬闖進季中錦標賽決賽。 路透
哈利柏頓率領溜馬闖進季中錦標賽決賽。 路透

溜馬隊今天在季中錦標賽4強賽靠著球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場猛轟27分、15助攻、7籃板且0失誤的完美表現，以128：119的9分差距淘汰公鹿隊挺進冠軍賽，對於在第四節最後階段命中關鍵三分球後做出仿似里拉德（Damian Lillard）看表的招牌動作，哈利伯頓賽後也直言，「這是屬於我們的時間，我們將震驚全世界。」

儘管是這次季中錦標賽最不被看好的隊伍之一，但溜馬在進入淘汰賽後靠著哈利伯頓神乎其技的表現，包括8強賽以26分13助攻10籃板拿下生涯首次大三元，今天4強賽再繳出27分15助攻7籃板全能成績單，且兩場比賽合計上場77分鐘0失誤，率隊連續淘汰塞爾蒂克與公鹿兩支東區勁旅。

對於今天在比賽最後階段投進關鍵三分球後，一度做出緊盯手腕的動作，被認為與公鹿全明星後衛里拉德（Damian Lillard）的招牌看錶動作相似，哈利伯頓說：「我只是一時興起，並想拍著胸膛說『這就是我的，這就是我們球隊的時刻！』我們正確的方式在打球，並將震驚全世界。」

談到溜馬連續兩戰爆冷擊敗原被認為有機會衝擊季中錦標賽冠軍的隊伍，哈利伯頓也強調，「我們在比賽中打得很開心、活力十足，我想證明球隊所做的一切不是僥倖，我們有能力每晚都打出出色表現，只要我們能夠在防守端擋下對手，我們就很難被阻止，這就是我們現在解決問題的辦法。」

溜馬 哈利伯頓 Damian Lillard

延伸閱讀

NBA／用雙位數助攻0失誤寫日記 哈利伯頓創歷史新紀錄

NBA／哈利伯頓「看錶」摧毀公鹿 溜馬挺進季中錦標賽冠軍戰

溜馬集結棄將打造超強火力 哈利伯頓已有MVP水準

NBA／坦言庫明加不在輪替內 勇士教頭：會視情況改變先發

相關新聞

NBA／哈利伯頓「看錶」摧毀公鹿 溜馬挺進季中錦標賽冠軍戰

季中錦標賽4強前進「賭城」拉斯維加斯，溜馬與公鹿率先登場，儘管公鹿第三節狂轟43分翻轉戰局，但溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）末節關鍵時刻連得5分，終場以128：119擊退公鹿，

NBA／「這是我們的時間」 溜馬哈利伯頓：我們要震驚世界

溜馬隊今天在季中錦標賽4強賽靠著球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場猛轟27分、15助攻、7籃板且...

NBA／尊重哈利伯頓「看錶」慶祝 里拉德勸：仍須保持謙虛

公鹿隊今天在季中錦標賽4強賽與溜馬隊碰頭，在前三節打完還一度領先的情況下，末節卻遭到溜馬逆轉，其中溜馬一哥哈利伯頓（Ty...

NBA／用雙位數助攻0失誤寫日記 哈利伯頓創歷史新紀錄

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天又在關鍵時刻連砍5分一舉殺死比賽，率領球隊在季中錦標賽豪取6連勝直闖冠軍戰。而他全場轟出27分15助攻，兩場比賽一共拿下53分28次助攻還

NBA／看好鵜鶘季中錦標賽贏湖人 巴克利：英格倫會給他們麻煩

就在溜馬率先取得季中錦標賽的冠軍戰門票後，湖人和鵜鶘正在爭取另一個晉級資格。在雙方對決之前，傳奇球星也是知名球評的巴克利（Charles Barkley）進行了預測，他認為鵜鶘將會擊敗湖人。 「

NBA／坦言庫明加不在輪替內 勇士教頭：會視情況改變先發

勇士今天對上殘陣拓荒者陷入苦戰，庫明加（Jonathan Kuminga）第三節後段才獲得上場機會，結果他6投6中攻下13分，關鍵時刻完成空中接力，又抄球成功，讓柯瑞（Stephen Curry）投進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。