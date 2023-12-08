NBA／「這是我們的時間」 溜馬哈利伯頓：我們要震驚世界

溜馬隊今天在季中錦標賽4強賽靠著球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場猛轟27分、15助攻、7籃板且0失誤的完美表現，以128：119的9分差距淘汰公鹿隊挺進冠軍賽，對於在第四節最後階段命中關鍵三分球後做出仿似里拉德（Damian Lillard）看表的招牌動作，哈利伯頓賽後也直言，「這是屬於我們的時間，我們將震驚全世界。」

儘管是這次季中錦標賽最不被看好的隊伍之一，但溜馬在進入淘汰賽後靠著哈利伯頓神乎其技的表現，包括8強賽以26分13助攻10籃板拿下生涯首次大三元，今天4強賽再繳出27分15助攻7籃板全能成績單，且兩場比賽合計上場77分鐘0失誤，率隊連續淘汰塞爾蒂克與公鹿兩支東區勁旅。

對於今天在比賽最後階段投進關鍵三分球後，一度做出緊盯手腕的動作，被認為與公鹿全明星後衛里拉德（Damian Lillard）的招牌看錶動作相似，哈利伯頓說：「我只是一時興起，並想拍著胸膛說『這就是我的，這就是我們球隊的時刻！』我們正確的方式在打球，並將震驚全世界。」

“I know what time it is.”



- Tyrese Haliburton. 🗣️🗣️



pic.twitter.com/KtTpKrmHcQ — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年12月8日

談到溜馬連續兩戰爆冷擊敗原被認為有機會衝擊季中錦標賽冠軍的隊伍，哈利伯頓也強調，「我們在比賽中打得很開心、活力十足，我想證明球隊所做的一切不是僥倖，我們有能力每晚都打出出色表現，只要我們能夠在防守端擋下對手，我們就很難被阻止，這就是我們現在解決問題的辦法。」