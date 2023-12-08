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NBA／用雙位數助攻0失誤寫日記 哈利伯頓創歷史新紀錄
溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天又在關鍵時刻連砍5分一舉殺死比賽，率領球隊在季中錦標賽豪取6連勝直闖冠軍戰。而他全場轟出27分15助攻，兩場比賽一共拿下53分28次助攻還0失誤，寫下難得可貴的紀錄。
根據統計，哈利伯頓本季已經有3場比賽至少25分15助攻0失誤的表現，在自1977-78年開始統計失誤數據之後，NBA還沒有人可以做到這一點。
此外，在歷史上有過28次連兩場至少10助攻0失誤的表現，哈利伯頓就佔了其中3次，其中在2022年11月23日到27日期間更是連3場助攻雙位數且0失誤演出，無人能及。
另一項數據顯示，哈利伯頓本季已經第2次出現連兩戰至少拿到50分25助攻0失誤，前一次出現在11月12日和14日面對76人的58分30助攻0失誤，史上也僅有哈利伯頓兩度達成如此可怕的數據。
在見證哈利伯頓無與倫比的精彩演出後，無怪乎有媒體直接表明：「以後如果出現這種助攻雙位數且0失誤演出，可以用哈利伯頓的名字來命名了。」
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