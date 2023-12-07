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UBA／素人後衛殺出 義守驚險退僑光

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
義守邵盛羲攻下14分，助隊力退僑光科大。圖／大專體總提供
義守邵盛羲攻下14分，助隊力退僑光科大。圖／大專體總提供

高中打乙級、大一打UBA公開三級，義守大學後衛邵盛羲直到大二才踏上夢想舞台，升上大三的他更扛起球隊組織重任，今天第四節拉鋸階段跳出搶分，助隊以77：73力退僑光科大，在「主場」迎接112學年富邦人壽UBA公開男一級預賽第4勝。

邵盛羲來自乙級醒吾高中，當初會從台中北上還有一段插曲，「我是陪朋友去考試，結果被（楊）睿森教練看到。」高中三年沒能打進HBL乙級決賽，他進入義守後，第一年被放在公開三級磨練，去年升上一級球隊有劉承彥「當家」，出賽時間不多，今年在球隊缺少後場指揮官下獲得不少出賽時間。

「娟姐（謝玉娟）給我機會，我有把握。」得分幾乎集中在關鍵第四節，邵盛羲笑說，只是做出平常訓練的內容，「大三了，要承擔責任。」他坦言去年不夠努力，愛搞怪、違反隊規，但十分渴望一級舞台，今年盼持續成長，助隊重返8強。

義守目前4勝，在第二階段的8隊排在前段班，不過邵盛羲直白說，球隊還有很多錯誤要修正，自己也有認知大賽經驗不足，會出現不該有的失誤，像今天第四節他在連續得分後卻出現翻球違例失誤，他不好意思說：「愈打愈嗨，就不小心失誤了。」

義守陣中不少乙級球員，最後9.5秒快攻放進關鍵分的史承平也來自醒吾，教練謝玉娟提到，球隊最有大賽經驗的余祥平壓力大，今年又缺乏穩定後場球員，才打得辛苦，盼明天壓軸戰能搶下第5勝，預賽第二階段「主場周」畫下完美句點。

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