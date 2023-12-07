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NBA／坦言庫明加不在輪替內 勇士教頭：會視情況改變先發

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒庫明加成為致勝功臣。 歐新社
勇士前鋒庫明加成為致勝功臣。 歐新社

勇士今天對上殘陣拓荒者陷入苦戰，庫明加（Jonathan Kuminga）第三節後段才獲得上場機會，結果他6投6中攻下13分，關鍵時刻完成空中接力，又抄球成功，讓柯瑞（Stephen Curry）投進三分球奠定勝基。賽後勇士教頭柯爾（Steve Kerr）直言，未來會視比賽狀況調整先發陣容。

柯爾賽後承認庫明加原本不在輪替名單，他也盛讚庫明加，「很明顯我們需要他，因為對方年輕有運動能力，我們需要有人能守住攻守轉換。我為庫明加感到開心，他保持狀態，對比賽產生影響。」柯爾透露接下來先發陣容會根據對手調整，「我仍希望有穩定的一套陣容，但我們還沒確定任何事。」

老將柯瑞和保羅（Chris Paul）也對庫明加讚譽有加，庫明加強調年輕人需挺身而出，「你可以看見穆迪（Moses Moody）最近做的一切，看看波傑姆斯基（Brandin Podziemski），當然還有我為球隊做的事。我們是年輕球員，要為球隊帶來活力，無論如何，我們都要去提振球隊士氣。」

穆迪也對庫明加的表現有感而發，「我們在NBA，每個人都有機會，所以每天無論獲得幾分鐘上場，有哪些機會，都不要把這些機會視為理所當然。」

勇士 庫明加

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