NBA／坦言庫明加不在輪替內 勇士教頭：會視情況改變先發
勇士今天對上殘陣拓荒者陷入苦戰，庫明加（Jonathan Kuminga）第三節後段才獲得上場機會，結果他6投6中攻下13分，關鍵時刻完成空中接力，又抄球成功，讓柯瑞（Stephen Curry）投進三分球奠定勝基。賽後勇士教頭柯爾（Steve Kerr）直言，未來會視比賽狀況調整先發陣容。
柯爾賽後承認庫明加原本不在輪替名單，他也盛讚庫明加，「很明顯我們需要他，因為對方年輕有運動能力，我們需要有人能守住攻守轉換。我為庫明加感到開心，他保持狀態，對比賽產生影響。」柯爾透露接下來先發陣容會根據對手調整，「我仍希望有穩定的一套陣容，但我們還沒確定任何事。」
老將柯瑞和保羅（Chris Paul）也對庫明加讚譽有加，庫明加強調年輕人需挺身而出，「你可以看見穆迪（Moses Moody）最近做的一切，看看波傑姆斯基（Brandin Podziemski），當然還有我為球隊做的事。我們是年輕球員，要為球隊帶來活力，無論如何，我們都要去提振球隊士氣。」
穆迪也對庫明加的表現有感而發，「我們在NBA，每個人都有機會，所以每天無論獲得幾分鐘上場，有哪些機會，都不要把這些機會視為理所當然。」
2023-24 NBA即時比分
▪季中錦標賽4強8日開打！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言