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NBA／湖人穿黑色球衣勝率超高 聯盟不允許在賭城穿這件

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人季中錦標賽下一戰對鵜鶘，無法穿黑色球衣。 路透
湖人季中錦標賽下一戰對鵜鶘，無法穿黑色球衣。 路透

湖人昨天在季中錦標賽以106：103險勝太陽，成功晉級4強，將前往「賭城」拉斯維加斯對決鵜鶘。不過聯盟規定湖人接下來不能穿黑色球衣，必須換上經典的金色球衣。

據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，湖人將穿上金色球衣；對手鵜鶘則是穿白色球衣，原因是擔心黑色球衣和場地「T-Mobile Arena」出現視覺對比。

當湖人穿上黑色球衣時，在季中錦標賽接連擊敗灰熊、爵士和太陽，戰績為3勝0敗。另外，2020年湖人在季後賽穿上該球衣，取得4勝1敗，最終也順利奪冠。

2016年詹姆斯（LeBron James）率領的騎士在總決賽陷入1：3落後困境，第5戰和第7戰作客勇士都穿上黑色球衣，最終順利逆轉奪冠。黑色球衣對湖人和詹姆斯都相當吉利，因此有湖人球員對聯盟的做法感到不滿。

湖人 LeBron James

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