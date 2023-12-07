NBA／灰熊貝恩狂轟49分 活塞末節崩盤苦吞18連敗

湖人隊與太陽隊今天上演季中錦標賽8強壓軸戰，最終湖人驚滔駭浪中以106：103獲勝，成功晉級4強，不過末節尾聲湖人的一次暫停引發球迷討論，質疑裁判給出暫停的當下湖人是否已失去球權，賽後聯盟官方則給出解

2023-12-06 17:55