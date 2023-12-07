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NBA／灰熊貝恩狂轟49分 活塞末節崩盤苦吞18連敗
活塞今天在主場迎戰灰熊，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）傷癒復出第2場就重回先發。活塞3節打完領先2分，但末節前段被灰熊打出14：2攻勢，終場以102：116輸球，苦吞18連敗。
灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）下半場狂砍32分，全場31投19中，攻下49分7助攻6籃板，得分創生涯新高，也成為灰熊隊史首位達成此數據的球員。傑克森（Jaren Jackson Jr.）則砍進24分，表現次佳。
活塞方面，波格丹諾維奇得到22分7助攻3抄截，狀元康寧漢（Cade Cunningham）16分10助攻，中鋒杜倫（Jalen Duren）拿下17分11籃板。
活塞接下來4場將依序對上魔術、溜馬及2場76人，都是東區前6隊伍，恐怕會打破隊史21連敗紀錄。
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