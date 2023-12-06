UBA／另類南部對決 台體3分力退地主義守

112學年富邦人壽UBA公開男一級預賽今天壓軸戰上演另類「南部對決」，預賽第二階段地主義守大學碰HBL高苑工商畢業生為主體的台體大，義守雖克服10分落後，第四節一度2分領先，但籃板失手、最後2波追平機會也沒把握，讓台體大以84：81驚險奪勝。

台體教頭田本玉曾執掌高苑，今年收進3名高苑即戰力郭俊言、謝侄豈和曹振輝，後場主將王禹承、隊長林祖賢和周思佑也是出身高苑，今天高苑球員也在教頭廖楚翔領軍下到義守體育館觀戰；「地主」義守除同學助陣，T1聯盟高雄全家海神球員也成啦啦隊，場面熱鬧。

首節台體28：21領先，半場握有50：44優勢，但義守第三節有亞運3對3金牌國手余祥平、王正文領軍反撲，第四節陳家銓第一次出手更讓義守追平比分。讀秒階段雙方仍戰成平手，台體掌握進攻籃板，郭俊言12.3秒2罰1中後台體握有3分領先，余祥平追平一擊失手，剩下3.3秒台體失誤，但義守再一次追平機會也是失誤作收，讓台體以3分差帶走勝利。

台體今天抓下38個籃板，進攻籃板就有25球，幾乎等於義守的30記團隊籃板，包辦5記進攻籃板的郭俊言笑說運氣好，「剛好都佔到位置，不然我們好幾個對位矮一個球，進攻籃板是單純運氣好，都常籃板。」他第一節就3犯在身，但頂著犯規麻煩打完全場貢獻13分、7籃板，和轟下20分的王禹承、貢獻19分的張志豪一同助隊收下重要第3勝。

台體教頭田本玉提到，許多子弟兵有職籃夢，「我和他們說，走愈遠，曝光率愈高，不管觀眾，要把細節做好，打出想贏的態度。」

義守教頭謝玉娟坦言，子弟兵高度有優勢，但球隊缺少穩定後場指揮官，今天是輸給台體的小個子，不過仍肯定球員進步顯著。