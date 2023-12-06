快訊

參選未辭董座 中廣回函：趙少康已請假、董事陳聖一代理職務

亞錦賽／複賽門票漲價了！內野1000、外野800元 明日開賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹皇及時喊暫停拯救湖人 里夫斯大讚：高智商動作

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇(左)、里夫斯(中)。 路透
詹皇(左)、里夫斯(中)。 路透

湖人太陽今天在季中錦標賽打到最後關頭，詹姆斯（LeBron James）「急中生智」喊暫停，裁判買單，成為湖人贏球關鍵。這次判決引發不少質疑，里夫斯（Austin Reaves）也還原比賽當下情況。

比賽時間剩11.2秒，湖人領先2分並握有球權，詹姆斯發球給里夫斯，五犯的布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）第一時間都沒犯規，里夫斯卻掉球，不過詹姆斯及時向裁判喊暫停，解決球權被太陽搶走的危機。

里夫斯受訪時還原比賽當下，「我不知道他們有沒有要犯規，但裁判沒響哨。詹姆斯做出一個高智商動作，整個職業生涯可能做了100萬次。我真的不知道有沒有犯規，但我們獲得暫停。」

詹姆斯則表示，「我覺得布克往里夫斯身上推，絆倒了他。當我看到里夫斯快跌倒時，我開始向最近的裁判喊暫停，之後場面很混亂，但我確保朝向裁判，得到暫停。」

湖人 太陽 LeBron James 里夫斯

相關新聞

NBA／詹皇及時喊暫停拯救湖人 里夫斯大讚：高智商動作

湖人與太陽今天在季中錦標賽打到最後關頭，詹姆斯（LeBron James）「急中生智」喊暫停，裁判買單，成為湖人贏球關鍵。這次判決引發不少質疑，里夫斯（Austin Reaves）也還原比賽當下情況。

NBA／「書人」不輸陣 布克不滿爭議暫停 聯盟回應：沒判錯

湖人隊與太陽隊今天上演季中錦標賽8強壓軸戰，最終湖人驚滔駭浪中以106：103獲勝，成功晉級4強，不過末節尾聲湖人的一次暫停引發球迷討論，質疑裁判給出暫停的當下湖人是否已失去球權，賽後聯盟官方則給出解

NBA／詹皇超狂紀錄比肩36年前魔術強森 2006天沒輸過KD

詹姆斯（LeBron James）38歲仍是聯盟頂尖巨星，今天他在季中錦標賽8強面對太陽，上場時間破40分鐘，繳出31分11助攻8籃板5抄截的全能數據，比肩湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johns

NBA／連6場得分掛蛋被冰 塔克：地球上的籃球都不夠快艇用

快艇透過交易得到哈登（James Harden），但化學反應不太理想，目前戰績僅9勝10敗。隨哈登來到快艇的老將塔克（PJ Tucker）也直言，一顆球不夠快艇用。 快艇該如何分配球星出手數是一

NBA／公鹿晉級季中錦標賽4強 里拉德：目標奪冠

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天主場迎戰紐約尼克，「字母哥」安特托昆博轟下35分，加上全隊狂飆23顆三分球，終場以146比...

NBA／老鷹強森竄起成新帶刀侍衛 一哥楊恩力挺拿最佳進步獎

老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）近期因左手腕傷勢要缺陣3至4週，不過他在傷前表現亮眼，場均時間、得分都大幅上漲，晉身球隊側翼重要戰力，一哥楊恩（Trae Young）受訪時也力挺他爭取最佳進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。