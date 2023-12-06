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NBA／連6場得分掛蛋被冰 塔克：地球上的籃球都不夠快艇用

聯合新聞網／ 綜合報導
塔克連6戰沒得分後，連3場沒出賽。 美聯社
塔克連6戰沒得分後，連3場沒出賽。 美聯社

快艇透過交易得到哈登（James Harden），但化學反應不太理想，目前戰績僅9勝10敗。隨哈登來到快艇的老將塔克（PJ Tucker）也直言，一顆球不夠快艇用。

快艇該如何分配球星出手數是一大難題，塔克身為角色球員雖不必出手太多，但最近6次出賽竟沒得分過，只出手2次，最近快艇3場比賽，他更被冰在板凳上。塔克近日接受《The Athletic》訪問時表示，「這個星球上所有籃球都不夠這支球隊用，我說真的。」

哈登來到快艇後，前5戰都輸球，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）決定犧牲，不僅降為替補球員，上場時間和出手數都大幅下滑，但換來最近6勝3敗的好戰績。

哈登受訪時也談到球隊磨合狀況，「顯然我們還在摸索，我們將看到這支球隊進入季後賽的樣子，這才是最重要的事。」

快艇 James Harden Russell Westbrook

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