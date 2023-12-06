NBA／詹皇超狂紀錄比肩36年前魔術強森 2006天沒輸過KD

詹姆斯（LeBron James）38歲仍是聯盟頂尖巨星，今天他在季中錦標賽8強面對太陽，上場時間破40分鐘，繳出31分11助攻8籃板5抄截的全能數據，比肩湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson），幫助湖人以106：103險勝太陽。

湖人這場比賽防守相當有侵略性，迫使太陽發生20次失誤，加上進攻籃板21：8，湖人全場出手102次，輾壓太陽的75次，成為贏球關鍵。

詹姆斯是1987年魔術強森後，湖人隊史首位單場至少拿到30分10助攻5籃板5抄截的球員。詹姆斯也是開始記錄抄截數據以來，最年長的單場5抄截球員。

The first Laker since Magic Johnson with



25+ PTS

5+ REB

10+ AST

5+ STL



in a game. https://t.co/y6ep206zVB — StatMuse (@statmuse) 2023年12月6日

值得一提的是，詹皇生涯對決太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）例行賽戰績18勝6敗，由於兩人先前5年多沒正面對決，加上太陽本季連輸湖人3場，杜蘭特已2006天沒贏過詹姆斯；如果不算季後賽，已2149天沒贏過詹姆斯。