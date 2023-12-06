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NBA／公鹿晉級季中錦標賽4強 里拉德：目標奪冠

中央社／ 台北6日電
公鹿挺進季中錦標賽4強，里拉德賽後喊話目標就是奪冠。 路透
公鹿挺進季中錦標賽4強，里拉德賽後喊話目標就是奪冠。 路透

密爾瓦基公鹿今天主場迎戰紐約尼克，「字母哥」安戴托昆波轟下35分，加上全隊狂飆23顆三分球，終場以146比122勝出，取得季中錦標賽4強門票，將出戰印第安納溜馬。

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天開賽不到2分鐘，儘管疑似因扭傷腳踝倒地，但火力不受影響，球隊前13分就有10分由「字母哥」所拿下，公鹿隊次節輪到里拉德（Damian Lillard）發威，連續飆進三分球，率隊以75比72領先。

上半場就轟進12記三分球的公鹿隊，下半場繼續展現強大進攻火力，安戴托昆波頻頻強打禁區，尼克隊未能限制其發揮，讓公鹿趁機將比分拉開至112比96。

尼克隊哈特（Josh Hart）末節一開始命中三分球，開啟球隊一波7比0攻勢，隨後米道頓（Khris Middleton）跳投和畢斯利（Malik Beasley）三分球為公鹿隊穩住領先局面，加上佩恩（Cameron Payne）接力在三分線外開火，率隊將領先分數擴大至20分，提前底定勝局，最終以24分差迎接勝利。

公鹿隊4強賽將對決印第安納溜馬，比賽將在拉斯維加斯進行，公鹿隊教頭葛里芬（Adrian Griffin）認為，「今晚跨出很重要的一步，我們想去拉斯維加斯，到了那裡，我們還有一些事情要做，必須再贏2場比賽。」

公鹿隊後衛里拉德喊話：「目標拿下季中錦標賽冠軍，為本季剩餘比賽定下基調。」

公鹿隊此役整體投籃命中率60.4%，三分線38投23中，光是三分球就比尼克隊還多16顆，全隊以安戴托昆波表現最佳，攻下35分、8籃板、10助攻，里拉德也有28分、7助攻演出。尼克隊藍道（Julius Randle）轟下全場最高41分，另有6籃板、5助攻。

公鹿 尼克 Damian Lillard

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