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NBA／火箭教頭嗆詹皇惹怒球迷？昔日被他打爆畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
尤多卡(中)、詹皇(右)。 美聯社
尤多卡(中)、詹皇(右)。 美聯社

火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）日前在比賽中，罵湖人巨星詹姆斯（LeBron James）是「婊子」。尤多卡現年46歲，曾以球員身分和詹皇交手過，近日有網友翻出他當年被詹皇打爆的影片，引發熱烈討論。

火箭日前作客湖人，尤多卡在第四節嗆詹皇，「別像個婊子在那邊哭，別再抱怨了。」對此詹皇回應，「我們都是成年人了，婊子這個詞不好，不要隨便用。」

這段對話內容在網上瘋傳，有球迷挖出兩人球員時期交手影片，年輕的詹皇當時還效力騎士隊，尤多卡防守形同虛設，詹皇頻頻中距離跳投單吃、暴扣得手，還賞給尤多卡招牌「追魂鍋」。網友們也紛紛嘲諷尤多卡，「詹姆斯已完勝他20年了」、「尤多卡當年守不住詹皇，現在還是」、「這就是他生氣的原因」。

尤多卡球員生涯陸續效力湖人、尼克、拓荒者、馬刺和國王，主要擔任替補，曾經與詹姆斯交手8次，戰績2勝6敗，場均4.5分2.5籃板；詹皇8場比賽平均攻下32.1分9籃板6.6助攻。尤多卡退休後擔任教練，2021-22賽季首度擔任教頭，就帶領塞爾蒂克殺進總冠軍賽，但上賽季因桃色風波被禁賽1年，今年則接下火箭兵符。

火箭 湖人 LeBron James

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