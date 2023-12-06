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NBA／公鹿6成命中率飆23顆三分球 痛宰尼克奪4強門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿團隊猛轟23顆三分球，以146：122扳倒尼克隊，安戴托昆波攻下35分8籃板10助攻表現最佳。 美國聯合通訊社
公鹿團隊猛轟23顆三分球，以146：122扳倒尼克隊，安戴托昆波攻下35分8籃板10助攻表現最佳。 美國聯合通訊社

NBA季中錦標賽今天繼續上演4強門票之爭，公鹿隊靠球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）聯手攻下63分，團隊猛轟23顆三分球，以146：122扳倒尼克隊，搶下前往拉斯維加斯的機票，將在4強遭遇溜馬隊。

溜馬昨天爆冷擊敗塞爾蒂克隊，率先搶下首張東區4強賽門票，公鹿今天對尼克之戰也在上半場陷入苦戰，尼克一哥藍道（Julius Randle）火力全開，9次出手全都命中，進帳25分，幫助尼克在中場休息時僅以3分落後給公鹿。

不過安戴托昆波第3節火力全開，單節橫掃13分，率領公鹿連續3節得分都在37分以上，拉開與尼克的差距，末節公鹿更是三分砲火全開，畢斯利（Malik Beasley）、佩恩（Cameron Payne）、里拉德（Damian Lillard）三分球連發，畢斯利就砍進三顆三分球，幫助公鹿在比賽最後4分鐘取得20分以上的領先優勢，最終就以24分差搶下4強門票。

安戴托昆波攻下35分8籃板10助攻表現最佳，里拉德則有28分7助攻，公鹿團隊三分球38投23中，進球數打破隊史紀錄，命中率更超過6成，尼克則以藍道攻下41分表現最佳，布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特（RJ Barrett）分別進帳24分與23分。

公鹿 尼克 Giannis Antetokounmpo Julius Randle Jalen Brunson Damian Lillard

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