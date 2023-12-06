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NBA／季中錦標賽增高中表演賽 開放球探情蒐最強高中生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
這次季中錦標賽，聯盟也新增高中表演賽，並開放球探入場。 路透
這次季中錦標賽，聯盟也新增高中表演賽，並開放球探入場。 路透

NBA季中錦標賽本周將移師到拉斯維加斯進行四強賽與總決賽，不僅哪支球隊能奪下首屆季中錦標賽冠軍受到關注，由美國最強高中生佛雷格（Cooper Flagg）出戰樂透選秀熱門強森（Tre Johnson）的一場高中表演賽也引發話題，且聯盟也將開放各隊球探入場觀賽。

NBA季中錦標賽將在台灣時間8日於拉斯維加斯進行4強賽，10日進行總決賽，而聯盟也在近日宣布與Nike菁英青少年籃球聯盟（EYBL）合作，邀請到6支頂尖高中球隊進行表演賽和球員發展活動，作為季中錦標賽的活動一環。

而在這6支參賽球隊中最受關注的就包括了2025年選秀狀元熱門人選佛雷格就讀的蒙特沃德學院，與位列2024年應屆畢業生排名第4名的強森所就讀得林克學院就將在9日進行對決，聯盟也將開放各隊球探進場情蒐，被認為是聯盟逐步放寬過去球隊與高中球隊接觸的禁令。

NBA在前任主席史騰（David Stern）時期曾嚴格禁止球隊參與任何高中球隊活動，甚至是進入高中體育館，不過隨著近年來不少頂尖高中畢業生選擇在選秀前跳過大學籃球賽事，讓各隊無法在選秀前獲得完整的球探資訊，這也讓NBA在過去幾年開始逐步放寬這項禁令。

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