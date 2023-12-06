NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

勇士前鋒格林（Draymond Green）經常在場上做出惡劣動作，讓不少球迷感到厭惡。活塞傳奇「大班」B.華勒斯（Ben Wallace）在節目上揭露，格林會這麼壞都是2004年活塞隊的錯。

2004年活塞傳承80年代「壞孩子軍團」的精神，擁有強大團隊防守，在總決賽以4：1淘汰湖人隊。當時陣中有畢拉普斯（Chauncey Billups）、漢彌爾頓（Richard Hamilton）、普林斯（Tayshaun Prince）、R.華勒斯（Rasheed Wallace）及B.華勒斯。

格林從小在密西根州長大，深受活塞隊影響，B.華勒斯直言格林會這樣是他們害的，「這是我們的錯，因為他在我們休息室長大。他和我們GM的兒子是好朋友，所以經常在我們身邊，這就是為什麼，他現在和我們一樣這麼惡霸的原因。」

格林本季兩度被驅逐出場，生涯累積19次被驅逐，歷史上僅次R.華勒斯的29次。他日前因「鎖喉」戈貝爾（Rudy Gobert）引發喧然大波，事後被聯盟禁賽5場。