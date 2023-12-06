聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA季中錦標賽／哈利伯頓抱病上陣 帶溜馬晉4強
NBA季中錦標賽8強賽昨天點燃戰火，溜馬隊一哥哈利伯頓對塞爾蒂克隊之戰，以26分13助攻10籃板拿下個人生涯首次大三元，幫助溜馬122：112獲勝，與鵜鶘隊一同搭上前往拉斯維加斯4強賽的班機。
溜馬本季首度對決塞爾蒂克時，以51分差距慘敗，不被看好能晉級4強，不過哈利伯頓挺身而出，上周才因為上呼吸道感染缺陣，儘管身體仍感到不適，甚至中場休息不得不使用吸入器，最終仍幫溜馬以10分差距淘汰塞爾蒂克。
他說：「上半場的真的打到快死掉了，獲勝感覺真的很棒，尤其是在沒人預料我們會獲勝的比賽。」
昨天溜馬主場宛如季後賽氣氛，球迷從開場就不斷大聲鼓譟加油，中鋒透納直言，很久沒有感受到這種氣氛，「大概已經3、4年沒在這裡聽過這樣的聲音了，這種能量令人難以置信，這座城市開始因為這支球隊變得更團結。」
另一場8強賽，近期傷兵陸續歸隊的鵜鶘，首節一度落後國王隊達到15分，最終成功逆轉，以127：117成為第2支晉級4強的球隊，鵜鶘當家球星威廉森在國王嚴加看防下僅拿10分，不過團隊6人得分上雙，靠著多點開花火力取勝。
談到球隊傷兵逐漸歸隊，昨天更僅有南斯缺陣，威廉森說：「射手陸續加入確實減輕壓力，我們有很大的潛力，也還有很多工作要做，如果每個人都能鎖定目標，全隊可以做一些非常特別的事。」
2023-24 NBA即時比分
▪季中錦標賽8強熱戰ing！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言