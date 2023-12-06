NBA季中錦標賽／哈利伯頓抱病上陣 帶溜馬晉4強

NBA季中錦標賽8強賽昨天點燃戰火，溜馬隊一哥哈利伯頓對塞爾蒂克隊之戰，以26分13助攻10籃板拿下個人生涯首次大三元，幫助溜馬122：112獲勝，與鵜鶘隊一同搭上前往拉斯維加斯4強賽的班機。

溜馬本季首度對決塞爾蒂克時，以51分差距慘敗，不被看好能晉級4強，不過哈利伯頓挺身而出，上周才因為上呼吸道感染缺陣，儘管身體仍感到不適，甚至中場休息不得不使用吸入器，最終仍幫溜馬以10分差距淘汰塞爾蒂克。

他說：「上半場的真的打到快死掉了，獲勝感覺真的很棒，尤其是在沒人預料我們會獲勝的比賽。」

昨天溜馬主場宛如季後賽氣氛，球迷從開場就不斷大聲鼓譟加油，中鋒透納直言，很久沒有感受到這種氣氛，「大概已經3、4年沒在這裡聽過這樣的聲音了，這種能量令人難以置信，這座城市開始因為這支球隊變得更團結。」

另一場8強賽，近期傷兵陸續歸隊的鵜鶘，首節一度落後國王隊達到15分，最終成功逆轉，以127：117成為第2支晉級4強的球隊，鵜鶘當家球星威廉森在國王嚴加看防下僅拿10分，不過團隊6人得分上雙，靠著多點開花火力取勝。

談到球隊傷兵逐漸歸隊，昨天更僅有南斯缺陣，威廉森說：「射手陸續加入確實減輕壓力，我們有很大的潛力，也還有很多工作要做，如果每個人都能鎖定目標，全隊可以做一些非常特別的事。」