NBA／瞄準史上唯一場均24分12助攻 哈利伯頓挑戰不可能任務

在助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的帶領下，溜馬打出不可思議的進攻效率和飆分數據，成了全聯盟進攻火力最兇猛的球隊，這讓年僅23歲的哈利伯頓也進入了MVP的討論範圍。

若從11月份的數據來看，哈利伯頓場均攻下28.6分11.7助攻，投籃命中率53.2%，三分命中率46.7%，他成了NBA史上第三位單月（至少10場比賽）場均至少25分10助攻，且投籃命中率和三分命中率至少達50%和40%的球員。前兩位能做到這一點的是喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）。

在哈利伯頓的帶動之下，溜馬本季19場比賽有15場得分超過120分，9場至少130分，4場至少140分，還有兩場比賽打到了150分以上。進攻效率達到123.8，也遠比上季聯盟第一國王的118.6更為出色。

數據顯示，哈利伯頓不在場的321分鐘，溜馬的進攻效率118.4，這數字已經很不錯，但當他在場時的543分鐘，溜馬的進攻效率更往上衝到127.5，可說是相當驚人。

全聯盟除了楊恩（Trae Young）外，只有哈利伯頓能在場均20分之外每場送出至少10次助攻，然而兩人的投籃命中率卻是相差甚遠。

對哈利伯頓來說，在瞄準助攻王並率領溜馬攀上東區前段班之餘，他也有一項紀錄可以挑戰，那就是成為聯盟史上首位單季至少場均24分12助攻的球員。

過去最接近這個目標的只有1986-87年賽季的魔術強森（Magic Johnson），當時他是場均23.9分12.2助攻；至於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）曾在2020-21年賽季有過場均22.2分11.7助攻的表現，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在1984-85年賽季有過場均21.2分13.9助攻的數據，「大O」羅伯森（Oscar Robertson）在1964-65年賽季也有過場均30.4分11.5助攻的超凡演出。

當然，這些數據紀錄對哈利伯頓來說只是過眼雲煙，在他心中最渴望還是能夠帶領溜馬闖進季後賽，並朝更高的成就邁進。

「我想要贏球，我討厭當輸家。我希望能夠打進季後賽。進入聯盟以來我還沒有打過季後賽，所以我對季中錦標賽特別看重。這是我生涯以來首次有希望去角逐一個冠軍，有機會去證明自己。」哈利伯頓說。