NBA／「首次打球感到不快樂」 范弗利特：要離開暴龍很艱難

在暴龍隊打出「落選秀傳奇」的明星後衛范弗利特（Fred VanVleet）今夏以3年1.3億美元大約轉投火箭隊，近期他在受訪時談到當初與暴龍分道揚鑣的心境，直言這是人生最艱難的決定，不過深知自己和球隊未來方向不同，因此決定遠走休士頓。

范弗利特表示，上賽季在多倫多過得很艱難，不僅場上命中率不如往年水準，休息室化學效應也不理想，「上賽季我真的太累了，以至於開始覺得這是一份工作，那是我頭一次因為打球而不開心。」

范弗利特也指出，雖然暴龍季後曾嘗試要談續約，但當時暴龍正步入重整階段，將以新人王巴恩斯（Scottie Barnes）為進攻核心，無論是進攻地位還是薪資都跟火箭沒得比，「那是一個截然不同的環境，他們得重新開始......開始圍繞在巴恩斯和其他年輕人身上，我在那裡的價值不可能像在休士頓那麼棒，這就是一切的總結。」

范弗利特說：「我當時和火箭會談，聽到了他們的願景、了解他們如何看待事物，並對一切新的可能性感到興奮，起初我還在思考是否該做出改變，但在和暴龍會面結束後確立了想法。」

賽季進行到目前為止，范弗利特休息室扮演的領導者角色帶給火箭年輕人許多幫助，在尤多卡（Ime Udoka）體系下更協助中鋒森根（Alperen Sengun）打出明星賽季；而暴龍巴恩斯則有克服二年級症候群跡象，場均得分、籃板、助攻都是生涯新高，作為持球核心展現令人激賞的進步幅度，暴龍和范弗利特的分手可說是雙贏局面。