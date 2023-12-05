快訊

美國天后泰勒絲傳明年登台北大巨蛋開唱？ 唱片公司發聲了

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

2023年台灣人10大愛用LINE功能出爐 這1功能最受青睞

NBA／「首次打球感到不快樂」 范弗利特：要離開暴龍很艱難

聯合新聞網／ 綜合報導
范弗利特本季擔綱控球後衛表現稱職。 美聯社
范弗利特本季擔綱控球後衛表現稱職。 美聯社

在暴龍隊打出「落選秀傳奇」的明星後衛范弗利特（Fred VanVleet）今夏以3年1.3億美元大約轉投火箭隊，近期他在受訪時談到當初與暴龍分道揚鑣的心境，直言這是人生最艱難的決定，不過深知自己和球隊未來方向不同，因此決定遠走休士頓。

范弗利特表示，上賽季在多倫多過得很艱難，不僅場上命中率不如往年水準，休息室化學效應也不理想，「上賽季我真的太累了，以至於開始覺得這是一份工作，那是我頭一次因為打球而不開心。」

范弗利特也指出，雖然暴龍季後曾嘗試要談續約，但當時暴龍正步入重整階段，將以新人王巴恩斯（Scottie Barnes）為進攻核心，無論是進攻地位還是薪資都跟火箭沒得比，「那是一個截然不同的環境，他們得重新開始......開始圍繞在巴恩斯和其他年輕人身上，我在那裡的價值不可能像在休士頓那麼棒，這就是一切的總結。」

范弗利特說：「我當時和火箭會談，聽到了他們的願景、了解他們如何看待事物，並對一切新的可能性感到興奮，起初我還在思考是否該做出改變，但在和暴龍會面結束後確立了想法。」

賽季進行到目前為止，范弗利特休息室扮演的領導者角色帶給火箭年輕人許多幫助，在尤多卡（Ime Udoka）體系下更協助中鋒森根（Alperen Sengun）打出明星賽季；而暴龍巴恩斯則有克服二年級症候群跡象，場均得分、籃板、助攻都是生涯新高，作為持球核心展現令人激賞的進步幅度，暴龍和范弗利特的分手可說是雙贏局面。

相關新聞

NBA／如何限制太陽雙巨頭？湖人主帥：不能輕易感到氣餒

季中錦標賽8強戰湖人隊將迎戰近況火燙的太陽隊，雖然太陽三巨頭之一的比爾（Bradley Beal）持續因傷缺陣，但外界仍預期是場五五開的激烈對決，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽前受訪時被問及

NBA／瞄準史上唯一場均24分12助攻 哈利伯頓挑戰不可能任務

在助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的帶領下，溜馬打出不可思議的進攻效率和飆分數據，成了全聯盟進攻火力最兇猛的球隊，這讓年僅23歲的哈利伯頓也進入了MVP的討論範圍。 若從11

NBA／鵜鶘完全體奪4強門票 威廉森：我們能做特別的事

NBA季中錦標賽8強賽今天開打，鵜鶘隊在作客國王隊主場的比賽中，雖然於首節一度落入15分落後，不過在重新調整步調後，隨即...

NBA／溜馬、鵜鶘搶進四強 低薪球員豐收保底10萬獎金

NBA季中錦標賽今天上演8強淘汰賽，溜馬和鵜鶘分別擊敗對手挺進4強，根據獎金規則，這兩隊球員至少可以拿到10萬美元的獎金，至於輸球的塞爾蒂克和國王，則是每人得到5萬美元的獎金。奪冠球隊每人最後可以得到

NBA／坦言曾質疑唐西奇能力 諾維茨基：沒想到會這麼強

當獨行俠在2018年選秀會上透過交易引進年僅19歲的唐西奇（Luka Doncic）時，老大哥諾維茨基（Dirk Nowitzki）一度對他的能力抱持懷疑，認為他可能無法扛起獨行俠。但隨著唐西奇迅速展

NBA／季中錦標賽8強上演經典詹杜對決 KD：很興奮

進入8強後，季中錦標賽也隨之白熱化，以4戰全勝小組第1晉級的湖人隊將迎戰外卡太陽隊，也是兩大「現代神獸」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）本季第三度對決，談到兩人之

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。