快訊

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

人氣甜甜圈店被爆「老鼠出沒」爽吃buffet 業者喊冤：被惡整

NBA／鵜鶘完全體奪4強門票 威廉森：我們能做特別的事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鵜鶘本季首度以接近「完全體」陣容出賽，擊敗國王後也確定挺進季中錦標賽4強，威廉森就直言全隊可以辦到很多事。 路透
鵜鶘本季首度以接近「完全體」陣容出賽，擊敗國王後也確定挺進季中錦標賽4強，威廉森就直言全隊可以辦到很多事。 路透

NBA季中錦標賽8強賽今天開打，鵜鶘隊在作客國王隊主場的比賽中，雖然於首節一度落入15分落後，不過在重新調整步調後，隨即在英格倫（Brandon Ingram）領軍下展開反撲，最終反倒以127：117擊敗國王搶下4強門票。

鵜鶘今天作客國王主場，儘管一度出現開賽慢熱的狀況，導致在第一節中段就一度落後到15分，不過在教練格林（Willie Green）要求下，球員重新調整腳步，並靠著多點開花的攻勢一步一步反撲，並且在接下來三節反倒一度領先到15分，最終順利搶下前進拉斯維加斯四強賽的機票。

「我在這場比賽中看到最重要的事情就是信任。」鵜鶘總教練格林在談到球隊今天的表現時說：「我們的球員團結在一起，並一次一次的打出正確的比賽，當你看到一支球隊有29次助攻但卻僅有14次失誤時，你就知道他們很努力，並相信在這樣的基礎上能夠繼續發展。」

本賽季受到傷病所苦的鵜鶘，今天在只有南斯（Larry Nance Jr.）缺陣的情況下，可說是本季首度以接近「完全體」陣容出賽，最終全隊共6人點分上雙，其中英格倫拿下30分8籃板6助攻表現最佳，瓊斯（Herbert Jones）與麥凱倫（C.J. McCollum）、墨菲（Trey Murphy III）則是各砍進3顆三分球，為鵜鶘提供外線火力支援。

威廉森（Zion Williamson）雖然表現平平僅有10分6助攻6籃板進帳，但他也直言在射手群的發揮下，成為贏球關鍵，「射手們的陸續加入確實減輕了我們的壓力，我們有很大的潛力，也還有很多工作要做，但如果我們每個人都能鎖定目標，我們可以做一些非常特別的事。」

延伸閱讀

NBA／英格倫領軍力壓國王挺進四強 鵜鶘主帥：我們就是想贏

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

NBA／勇士近11戰苦吞8敗 格林：我回歸能解決問題

NBA／格林不後悔「鎖喉」戈貝爾 強調只在意保護隊友

相關新聞

NBA／前一次交手綠衫軍慘敗51分 哈利伯頓坦言爆冷感覺真好

溜馬今天在季中錦標賽8強賽，靠著球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場26分13助攻10籃板的優異表...

NBA／鵜鶘完全體奪4強門票 威廉森：我們能做特別的事

NBA季中錦標賽8強賽今天開打，鵜鶘隊在作客國王隊主場的比賽中，雖然於首節一度落入15分落後，不過在重新調整步調後，隨即...

NBA／坦言曾質疑唐西奇能力 諾維茨基：沒想到會這麼強

當獨行俠在2018年選秀會上透過交易引進年僅19歲的唐西奇（Luka Doncic）時，老大哥諾維茨基（Dirk Nowitzki）一度對他的能力抱持懷疑，認為他可能無法扛起獨行俠。但隨著唐西奇迅速展

NBA／溜馬、鵜鶘搶進四強 低薪球員豐收保底10萬獎金

NBA季中錦標賽今天上演8強淘汰賽，溜馬和鵜鶘分別擊敗對手挺進4強，根據獎金規則，這兩隊球員至少可以拿到10萬美元的獎金，至於輸球的塞爾蒂克和國王，則是每人得到5萬美元的獎金。奪冠球隊每人最後可以得到

NBA／季中錦標賽8強上演經典詹杜對決 KD：很興奮

進入8強後，季中錦標賽也隨之白熱化，以4戰全勝小組第1晉級的湖人隊將迎戰外卡太陽隊，也是兩大「現代神獸」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）本季第三度對決，談到兩人之

NBA／英格倫領軍力壓國王挺進四強 鵜鶘主帥：我們就是想贏

NBA季中錦標賽紐奧良鵜鶘今天作客沙加緬度國王，靠著英格倫（Brandon Ingram）獨拿30分的帶領下，以127比117擊敗對手，順利晉級在賭城拉斯維加斯舉行的4強賽。 鵜鶘在首節前段一度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。