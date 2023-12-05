NBA／鵜鶘完全體奪4強門票 威廉森：我們能做特別的事

NBA季中錦標賽8強賽今天開打，鵜鶘隊在作客國王隊主場的比賽中，雖然於首節一度落入15分落後，不過在重新調整步調後，隨即在英格倫（Brandon Ingram）領軍下展開反撲，最終反倒以127：117擊敗國王搶下4強門票。

鵜鶘今天作客國王主場，儘管一度出現開賽慢熱的狀況，導致在第一節中段就一度落後到15分，不過在教練格林（Willie Green）要求下，球員重新調整腳步，並靠著多點開花的攻勢一步一步反撲，並且在接下來三節反倒一度領先到15分，最終順利搶下前進拉斯維加斯四強賽的機票。

「我在這場比賽中看到最重要的事情就是信任。」鵜鶘總教練格林在談到球隊今天的表現時說：「我們的球員團結在一起，並一次一次的打出正確的比賽，當你看到一支球隊有29次助攻但卻僅有14次失誤時，你就知道他們很努力，並相信在這樣的基礎上能夠繼續發展。」

本賽季受到傷病所苦的鵜鶘，今天在只有南斯（Larry Nance Jr.）缺陣的情況下，可說是本季首度以接近「完全體」陣容出賽，最終全隊共6人點分上雙，其中英格倫拿下30分8籃板6助攻表現最佳，瓊斯（Herbert Jones）與麥凱倫（C.J. McCollum）、墨菲（Trey Murphy III）則是各砍進3顆三分球，為鵜鶘提供外線火力支援。

威廉森（Zion Williamson）雖然表現平平僅有10分6助攻6籃板進帳，但他也直言在射手群的發揮下，成為贏球關鍵，「射手們的陸續加入確實減輕了我們的壓力，我們有很大的潛力，也還有很多工作要做，但如果我們每個人都能鎖定目標，我們可以做一些非常特別的事。」